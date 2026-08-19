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Pucao iz automatske puške u dvorištu kuće: Policija pronašla bombu i municiju

Pucao iz automatske puške u dvorištu kuće: Policija pronašla bombu i municiju

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor SRNA
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Prijedorska policija uhapsila je muškarca nakon prijave da je pucao iz vatrenog oružja u vazduh. Pretresom su pronađeni automatska puška, ručna bomba i municija.

hapšenje lisice Izvor: Shutterstock

Prijedorčanin LJ. J. uhapšen je nakon prijave da je u dvorištu kuće iz vatrenog oružja ispalio više hitaca u vazduh, a pretresom prostorija kod njega su pronađeni oružje i municija.

Tokom pretresa oduzeti su automatska puška "špagin", ručna bomba, municija, okviri za municiju i drugi predmeti koji će biti korišteni kao dokaz u krivičnom postupku.

Prijedorčanin je uhapšen sinoć, saopšteno je iz Policijske uprave Prijedor.

Policija je obavila uviđaj na mjestu događaja i dostaviće izvještaj Okružnom javnom tužilaštvu u Prijedoru protiv uhapšenog zbog krivičnog djela nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija.

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Tagovi

Prijedor hapšenje pucnjava

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