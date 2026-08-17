Pao provalnik u Prijedoru: Iz ugostiteljskih objekata ukrao skoro 2.000 KM

Prijedorska policija uhapsila je muškarca D.B. iz ovog grada zbog sumnje da je tokom jula mjeseca počinio seriju provala u lokalne ugostiteljske objekte, odakle je odnosio novac.

Izvor: PU Prijedor

Kako je zvanično saopšteno iz Policijske uprave Prijedor, hapšenje je realizovano 13. avgusta, a osumnjičenom se na teret stavljaju dva krivična djela "Teška krađa".

Policija je operativnim radom na terenu rasvijetlila provale koje su se dogodile tokom ljetnog perioda.

"Navedeno lice se sumnjiči da je tokom jula mjeseca na području grada Prijedora nasilno ušlo u dva ugostiteljska objekata i otuđilo novac u ukupnom iznosu od 1.950,00 KM", navodi se u saopštenju PU Prijedor.

Nakon kriminalističke obrade osumnjičenog, policijski službenici nastavljaju dalji rad na ovom slučaju kako bi se prikupili svi potrebni dokazi i dokumentovala krivična djela.

"U toku je rad na kompletiranju predmeta nakon čega će se protiv osumnjičenog D.B. Okružnom javnom tužilaštvu Prijedor dostaviti izvještaj za počinjena krivična djela", zaključuju iz Policijske uprave Prijedor.