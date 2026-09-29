Četiri firme iz BiH dobile zeleno svjetlo za GMO soju: Namijenjena je isključivo za ishranu životinja

Tri firme iz Republike Srpske i jedna iz Sarajeva dobile su pozitivno mišljenje za stavljanje genetski modifikovane soje na tržište BiH za ishranu životinja.

Izvor: Shutterstock

Tri firme iz Republike Srpske i jedna iz Sarajeva dobile su pozitivno mišljenje za stavljanje genetski modifikovane soje na tržište BiH, ali isključivo za korištenje kao hrana za životinje.

Pozitivno mišljenje dobile su firme "Agreks" iz Donjeg Žabara, "Agropeks" iz Obudovca kod Šamca, "Savić kompani" iz Bijeljine i "Oktum" iz Sarajeva, saopšteno je iz Agencije za bezbjednost hrane BiH.

Riječ je o mišljenju Savjeta za genetski modifikovane organizme (GMO), koje je dato u postupku izdavanja rješenja o odobrenju za stavljanje na tržište BiH genetski modifikovane soje.

Kako je navedeno, odobrenje se odnosi isključivo na korištenje GMO soje kao hrane za životinje.

Članovi Savjeta za GMO informisani su i o sastanku na kojem je razmatrano trenutno stanje u oblasti uvoza i stavljanja na tržište genetski modifikovane sojine sačme koja se koristi za hranjenje životinja.