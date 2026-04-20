Povlačenje sporne dječije hrane u EU ne obuhvata BiH: Kompanija tvrdi da su proizvodi u ispravnom stanju

U BiH nije povučena dječija hrana kompanije "Hip", koja je povučena u Austriji jer je u njoj pronađen mišji otrov.

Izvor: Shutterstock

Iz ove kompanije su saopštili da povlačenje nije uzrokovano nikakvim nedostatkom u proizvodu ili kvalitetu, te da su staklenke napustile fabriku "Hip" u ispravnom stanju.

Pojašnjeno je da je povlačenje povezano sa krivičnim djelom koje je trenutno predmet istrage nadležnih organa, saopšteno je iz Agencije za bezbjednost hrane BiH.

U okviru krivičnih istraga koje su u toku, zaplijenjen je manji broj staklenki dječje hrane brenda "Hip" u Austriji, Češkoj i Slovačkoj.

Tokom pregleda tih staklenki nadležni su utvrdili da su sadržavale otrov za miševe.

Kao mjera predostrožnosti, iz maloprodajnih objekata u Češkoj i Slovačkoj iz prodaje su povučene sve "Hip" staklenke dječje hrane, a nastavljeno je povlačenje onih koji su kupljene u "Špar Austrija".