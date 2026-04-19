Pronađen otrov u hrani za bebe: Austrijska policija na nogama, istraga se širi i na susjedne zemlje

Austrijska policija potvrdila je da je unutar tegle HiPP dječije hrane pronađen otrov za pacove, što je dovelo do masovnog povlačenja proizvoda iz više od 1.500 SPAR supermarketa širom zemlje.

Laboratorijski nalazi uzorka iz tegle od 190 grama "šargarepa i krompir", koju je prijavio kupac u regiji Burgenland, bili su pozitivni na ovaj opasni otrov, javlja Rojters.

Iz kompanije HiPP naglašavaju da je riječ o "spoljnom kriminalnom uplitanju" koje pogađa isključivo distributivni lanac lanca SPAR u Austriji, dok su njihovi unutrašnji proizvodni procesi ostali sigurni. Konzumacija sadržaja ovakvih tegli mogla bi biti opasna po život, upozorili su iz kompanije.

Prema najnovijim informacijama, istraga će se proširiti i na susjedne zemlje – Češku, Slovačku i Njemačku – gdje su takođe pronađeni tragovi toksičnih supstanci u sličnim proizvodima.

Policija je izdala uputstva kupcima kako bi identifikovali potencijalno opasne proizvode. Sumnjive tegle na dnu imaju naljepnicu sa crvenim krugom, dok su njihovi poklopci često oštećeni, otvoreni ili im nedostaje originalni zaštitni pečat. Takođe, sadržaj takvih pakovanja može imati neuobičajeno neprijatan miris, što je jasan znak da proizvod nije bezbjedan za upotrebu.

Kompanija HiPP insistira na tome da njihovi proizvodni procesi i stroga kontrola kvaliteta nisu zakazali, već da je do uplitanja došlo isključivo unutar distributivnog kanala SPAR-a. Policija stoga apeluje na sve građane da budu maksimalno oprezni, da temeljno operu ruke ukoliko su bili u fizičkom kontaktu sa sumnjivom ambalažom, te da kupljene proizvode iz ove serije odmah vrate u najbližu prodavnicu uz puni povrat novca.