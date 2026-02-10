Sa tržišta BiH povučena hrana za bebe "Aptamil" zbog prisustva toksina

Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine obaviještena je putem Sistema brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje Evropske unije (EU RASFF) da su na tržište Bosne i Hercegovine distribuirane određene serije formula za dojenčad "Aptamil".

Izvor: Agencija za sigurnost hrane BiH

Kako su objasnili iz Agencije, u hrani je utvrđena prisutnost cereulida, toksina bakterije Bacillus cereus, u količini koja može predstavljati rizik za zdravlje potrošača.

Agencija je zaprimila i obavijest tvrtke Euromand doo, Varaždinska 2, Široki Brijeg, o preventivnom povlačenju određenih serija formula za dojenčad sa tržišta BiH.

Izvor: Screenshot

Na spisku zahvaćenih proizvoda nalaze se sljedeće serije:

"APTAMIL 2 6X800G SER-MAC-BOS" – lotovi: 20260619, 20260720, 20260922, 20261027, 20261130, 20261219 i 20270121

"APTAMIL 1 6X800G SER-MAC-BOS" – lotovi: 20260904, 20261014 i 2026112

Prema informaciji koju je dostavio Euromand, zalihe hrane koju su zatečene i izdvojene radi uništenja, sastoje se od sljedećih proizvoda:

Aptamil Pronutra 1, 1200 gr

Aptamil Pronutra 2, 1200 gr

Iz Agencije su pojasnili da se obavijest odnosi samo na proizvode s navedenim podacima.