Svjetski dan borbe protiv karcinoma: Agencija za bezbjednost hrane objavila preporuke za pacijente na hemioterapiji

Autor Dušan Volaš
Bezbjednost hrane značajna je za oboljele od karcinoma jer tretmani liječenja mogu da oslabe imunološki sistem, saopšteno je iz Agencije za bezbjednost hrane BiH povodom obilježavanja 4. februara – Svjetskog dana borbe protiv karcinoma.

Agencija za bezbjednost hrane objavila preporuke za pacijente na hemioterapiji Izvor: Tekkol/Shutterstock

Iz Agencije navode da hemioterapija i radioterapija mogu da dovedu do neutropenije, odnosno abnormalno smanjenog broja neutrofila /vrsta bijelih krvnih stanica/ u krvi koji imaju značajnu ulogu u borbi protiv infekcija.

Zbog toga se licima koja boluju od karcinoma preporučuje da se sa ljekarom posavjetuju i o povećanim rizicima od bolesti porijeklom iz hrane kojim su podložni za vrijeme terapije, mjerama prevencije i prepoznavanju bolesti koje se prenose putem hrane.

"Uobičajeni simptomi trovanja hranom uključuju povišenu temperaturu, mučninu, povraćanje, dehidraciju, grčeve u stomaku i dijareju", ističu iz Agencije.

Iz Agencije napominju da se u tom slučaju preporučuje izbjegavanje konzumiranja sirovog ili nedovoljno kuvanog mesa, mesa živine i morske hrane, nepasterizovanog ili sirovog mlijeka, sirovih ili nedovoljno kuvanih jaja, nedovoljno opranog povrća i voća, te mekih sireva napravljenih od nepasterizovanog mlijeka.

Osim toga, preporučuje se primjena uobičajenih pravila prilikom pripreme hrane, higijena ruku i pribora koji dolazi u dodir s hranom, odvajanje sirove od gotove hrane, kuvanje hrane na odgovarajućoj temperaturi, kao i spremanje lako kvarljive hrane u frižider najkasnije dva časa nakon pripreme.

Cilj obilježavanja Svjetskog dana borbe protiv karcinoma je podizanje svijesti kod ljudi o ovoj bolesti, ranom otkrivanju i liječenju.

