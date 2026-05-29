Objavljen konkurs za upis srednjoškolaca: Učenici od ove godine mogu birati pet zanimanja u dvije škole

Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske objavilo je danas konkurs za upis učenika u prvi razred srednjih škola u školskoj 2026/27. godini, a planiran je upis 9.840 učenika u 13 struka i 77 zanimanja.

Prijem dokumenata planiran je od 15. do 17. juna, a konačna rang lista biće objavljena 30. juna.

Resorni ministar Borivoje Golubović rekao je da se uvodi novo ogledno zanimanje – operater poljoprivredne mehanizacije.

"U ovo zanimanje planiran je upis 16 učenika u okviru Poljoprivredne škole u Banjaluci", rekao je Golubović na konferenciji za novinare u Banjaluci.

On je napomenuo da je izmjenama pravilnika o upisu učenika u prvi razred srednjih škola omogućeno da učenici mogu da izaberu pet zanimanja u dvije škole.

"Do sada su učenici mogli da konkurišu na dva zanimanja u okviru jedne škole, te se nadamo da ćemo na ovaj način više od 95 odsto učenika biti upisano već kroz prvi upisni rok", rekao je Golubović.

On je pojasnio da se učenik boduje u svim izabranim zanimanjima i rangira u skladu sa njegovim izborom od prvog do petog mjesta.

"Učenici koji se ne upišu u prvom upisnom roku, imaće priliku za to u drugom roku, koji će biti organizovan od 1. do 3. jula, a konačna rang lista biće objavljena 17. jula", rekao je Golubović.

On je napomenuo da će i ove godine biti primijenjen sistem elektronskog upisa učenika, dostupan na linku eupis.skolers.org, koji omogućava automatsko bodovanje i formiranje rang-lista.

"Učenici nemaju potrebu da u školu donose svjedočanstva i rodne listove, nego se podaci učenika koji apliciraju preuzimaju iz paltforme koja se odnosi na osnovno obrazovanje", rekao je Golubović.