Ministarstvo prosvjete RS: Besplatni udžbenici za 80.000 osnovaca u novoj školskoj godini

Autor D.V.
Vlada Republike Srpske obezbijediće besplatne udžbenike za više od 80.000 osnovaca u RS u novoj školskoj godini za šta će iz budžeta Srpske biti obezbijeđeno 12 miliona KM, a 4 miliona KM iz budžeta lokalnih zajednica, kažu u Ministarstvu prosvjete i kulture Srpske.

U ovom ministarstvu naglašavaju da su u aprilu dostavili inicijativu Savezu opština i gradova Srpske za obezbjeđivanje udžbenika svim osnovcima u Srpskoj od prvog do devetog razreda za školsku 2026/27. godinu, te predložili model finansiranja.

"Opštine bi učestvovale sa 20 odsto, a gradovi sa 30 odsto ukupnog iznosa, dok bi Vlada Srpske obezbijedila preostali iznos", naveli su za Srnu u ovom ministarstvu napominjući da je Vlada naknadno donijela odluku da u stoodstotnom iznosu finansira udžbenike u izrazito nerazvijenim opštinama.

Ova inicijativa, ističu u Ministarstvu, znači jednake uslove za obrazovanje svih učenika u Srpskoj, ali i smanjuje opterećenje na kućne budžete.

"Na ovaj način bila bi i osnažena saradnja između republičkog i lokalnog nivoa vlasti, te predstavljala važno ulaganje u razvoj društva kroz obrazovanje", ističu u resornom ministarstvu.

Iz Ministarstva podsjećaju da se iz godine u godinu povećava broj kategorija učenika kojima su obezbijeđeni udžbenici, pa je u školskoj 2025/26 godini to omogućeno svim učenicima od prvog do četvrtog razreda, kao i učenicima osnovnih škola i osnovnih muzičkih škola koji su pobjednici republičkog takmičenja u prethodnoj školskoj godini.

"Udžbenici su obezbijeđeni i učenicima od petog do devetog razreda koji su treće i naredno dijete u porodici sa troje i više djece, kao i učenicima od petog do devetog razreda koji su korisnici prava na dodatak za pomoć i njegu drugog lica i učenicima - korisnicima prava na ličnu invalidninu u skladu sa Zakonom o socijalnoj zaštiti", navode u Ministarstvu.

Za ove kategorije Vlada Republike Srpske obezbijedila je šest miliona KM za blizu 44.000 učenika od prvog do devetog razreda.

