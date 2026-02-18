logo
Gdje se školuju srednjoškolci u RS? Većina u stručnim tehničkim školama, tek 677 u privatnim

Gdje se školuju srednjoškolci u RS? Većina u stručnim tehničkim školama, tek 677 u privatnim

Autor Dušan Volaš
0

Na početku školske 2025/2026. godine, srednjoškolsko obrazovanje u Republici Srpskoj pohađalo je ukupno 35.217 učenika, od kojih su 50,4% osobe ženskog pola.

shutterstock_642182779.jpg Izvor: Shutterstock

Prema najnovijim statističkim podacima, većina učenika opredjeljuje se za državne obrazovne ustanove, dok privatni sektor obuhvata svega 1,9% ukupne populacije srednjoškolaca.

Analiza vrste srednjih škola pokazuje da dvije trećine učenika pohađa stručne tehničke škole. Gimnazije su izbor za 16,1% srednjoškolaca, dok stručne škole pohađa 15,1% učenika. Manji procenat učenika odlučuje se za umjetničke škole (0,8%), vjerske škole (0,3%), te škole za djecu sa smetnjama u razvoju (0,2%).

Privatne srednje škole u Republici Srpskoj pohađa ukupno 677 učenika. Unutar ovog sektora, najveći broj učenika upisan je u stručne tehničke škole (55,7%), zatim u gimnazije (34,3%), dok preostalih 10% srednjoškolaca pohađa privatne vjerske škole. Zanimljivo je da u privatnom sektoru u Srpskoj ne postoje stručne škole, umjetničke škole, niti specijalizovane škole za djecu sa smetnjama u razvoju.

Ovi podaci objavljeni su u okviru rubrike „Čudne stvari“, koja svake sedmice donosi statistički pogled na manje zastupljene teme iz života Republike Srpske.

