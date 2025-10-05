U obrazovni sistem uvode terapiju šumom: Pomaže u smanjenju stresa, krvnog pritiska i jačanju imunog sistema

Terapija šumom, praksa koja podrazumijeva duge šetnje u prirodi i za koju se smatra da pomaže u smanjenju stresa, snižavanju krvnog pritiska i jačanju imuniteta, uvodi se u slovenački obrazovni sistem u gradu Naklo.

Izvor: JairoMZ/Shutterstock

Šumska terapija, praksa koja uključuje duge vođene šetnje šumom i za koju se kaže da pomaže u smanjenju stresa, snižavanju krvnog pritiska i jačanju imunog sistema, uvodi se u slovenački obrazovni sistem. Biotehnički centar Naklo je pionir u ovoj inicijativi, integrišući metodu u svoj nastavni plan i program, a istovremeno planira radionice.

Zdravstvene koristi ovog pristupa dijelom se pripisuju fitoncidima, prirodnim antimikrobnim jedinjenjima koje oslobađaju drveća, a za koje je naučno dokazano da smanjuju upale u organizmu.

Istraživanja, naročito u Japanu i Južnoj Koreji, pokazala su i druge pozitivne efekte, uključujući smanjenje anksioznosti, poboljšanje pamćenja i koncentracije, kao i kvalitetniji san, piše Slovenia Times.

Biotehnički centar Naklo, koji nudi srednjoškolske i više programe iz oblasti poljoprivrede i biotehnologije, tako je postao prva škola u zemlji koja uvodi šumsku terapiju, kako za učenike, tako i za nastavnike.

Trend koji se širi globalno

Profesor geografije i istorije Mojca Logar, članica prve generacije sertifikovanih vodiča za šumsku terapiju u Sloveniji, ističe da se ova praksa razlikuje od već poznatih šumskih vrtića, koji se zasnivaju na učenju u prirodi. Šumska terapija, objašnjava ona, usmjerena je na lično blagostanje pojedinca.

"Šetnje traju dva do tri sata, a cilj je da sistematski aktiviramo svih pet čula. Kroz vježbe disanja i svjesne pažnje pokušavamo da učesnike opustimo do te mjere da mogu da upiju pozitivne efekte šume", kaže Logar.

Ova praksa je već dobro poznata u svijetu. U Japanu se koristi za ublažavanje posljedica društvene izolacije, dok se, recimo, u Mađarskoj šumska terapija može i formalno prepisati pacijentima.

U nekim zemljama svrstava se u oblast šumarstva kao "šumska pedagogija", u drugima u turizam i velnes, a čini se da će, bar zasad, tako biti i u Sloveniji.

Iako su zdravstvene koristi dokazane, neizvjesno je kada bi šumska terapija mogla da postane dio zdravstvenog sistema. Ipak, ovaj globalni trend sve više se širi i posmatra se kao jednostavno i djelotvorno rješenje za savremenog čovjeka koji traži ravnotežu tijela, uma i duha, zaključuje Logar.