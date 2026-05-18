Aleksić pronađen go, iza sebe posipao biber: Novi detalji hapšenja muškarca koji je ubio dostavljača

Autor D.V.
0

Nakon dramatične potrage u Drnišu uhapšen je osumnjičeni za ubistvo. Aleksić je pronađen nag nedaleko od kuće, a tokom bjekstva je posipao biber kako bi zavarao policijske pse.

Detalji hapšenja Kristijana Aleksića kod Drniša Izvor: NGCHIYUI/Shutterstock/PU šibensko-kninska

Nakon potrage koja je cijeli Drniš držala u neizvesnosti, uhapšen je osumnjičeni za ubistvo. Akcija je okončana sinoć, a s vremenom na videlo izlaze i detalji hapšenja koji privlače pažnju javnosti.

Pokušaj bjekstva sa biberom

Osumnjičeni Aleksić uhapšen je stotinak metara od svoje kuće. Na mjestu događaja ostali su tragovi policijske akcije, uključujući policijsku traku i lisice. Kako se nezvanično saznaje, uhapšen je bez odjeće, a navodno je iza sebe posipao biber u pokušaju da zavara policijske pse tragače i tako im onemogući praćenje.

Skrivanje u blizini pruge

Mještani navode da je bježao preko željezničke pruge koja prolazi nedaleko od njegove kuće. Na tom području, prema njihovim riječima, navodno se nalaze i bunkeri u kojima je pokušao da se sakrije.

 (Dalmacija danas/MONDO)

