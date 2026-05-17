Memorijalni centar Republike Srpske večeras je u Banjaluci kroz savremene tehnologije vizuelnog mapiranja na Centralnom spomen-obilježju poginulim borcima Vojske Republike Srpske prikazao portrete poginulih boraca i dijelove svjedočanstava članova njihovih porodica.

Izvor: Srna/Darko Šavija

Projekciji, koja je na jedinstven način oživjela Centralno spomen-obilježje, prisustvovali su predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić, predstavnici Centra i organizacija proisteklih iz proteklog Odbrambeno-otadžbinskog rata.

Ovim je predstavljen spoj umjetnosti, tehnologije i kulture pamćenja s ciljem da se novim generacijama približi značaj slobode, žrtve i istorijskog nasljeđa srpskog naroda, kažu u Centru.

Vidi opis Sjećanje koje traje: Portreti boraca prikazani na Centralnom spomen-obilježju u Banjaluci (FOTO) БАЊАЛУКА, 17. МАЈА /СРНА/ - Меморијални центар Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Srna/Darko Šavija Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: Srna/Darko Šavija Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: Srna/Darko Šavija Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: Srna/Darko Šavija Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: Srna/Darko Šavija Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: Srna/Darko Šavija Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: Srna/Darko Šavija Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: Srna/Darko Šavija Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: Srna/Darko Šavija Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: Srna/Darko Šavija Br. slika: 10 10 / 10

Večerašnji događaj dio je širih aktivnosti Centra usmjerenih ka očuvanju istorijskog pamćenja, njegovanju kulture sjećanja i trajnom svjedočenju o stradanju srpskog naroda.

(Srna)