logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Sjećanje koje traje: Portreti boraca prikazani na Centralnom spomen-obilježju u Banjaluci (FOTO)

Sjećanje koje traje: Portreti boraca prikazani na Centralnom spomen-obilježju u Banjaluci (FOTO)

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
0

Memorijalni centar Republike Srpske večeras je u Banjaluci kroz savremene tehnologije vizuelnog mapiranja na Centralnom spomen-obilježju poginulim borcima Vojske Republike Srpske prikazao portrete poginulih boraca i dijelove svjedočanstava članova njihovih porodica.

Portreti boraca prikazani na Centralnom spomen-obilježju u Banjaluci Izvor: Srna/Darko Šavija

Projekciji, koja je na jedinstven način oživjela Centralno spomen-obilježje, prisustvovali su predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić, predstavnici Centra i organizacija proisteklih iz proteklog Odbrambeno-otadžbinskog rata.

Ovim je predstavljen spoj umjetnosti, tehnologije i kulture pamćenja s ciljem da se novim generacijama približi značaj slobode, žrtve i istorijskog nasljeđa srpskog naroda, kažu u Centru.

Večerašnji događaj dio je širih aktivnosti Centra usmjerenih ka očuvanju istorijskog pamćenja, njegovanju kulture sjećanja i trajnom svjedočenju o stradanju srpskog naroda. 

(Srna)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Banjaluka memorijalni centar spomenik Vojska Republike Srpske poginuli borci

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ