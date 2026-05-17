"Pokušao je da me ubode u srce i glavu": Evo kako je Italijan zaustavio vozača koji je uletio među pješake (Video)

Autor D.V. Izvor mondo.rs
Italiju je potresao stravičan incident u Modeni, gdje je tridesetogodišnji muškarac automobilom uletio među pješake u centru grada i povrijedio više osoba, od kojih je četvoro teško.

Muškarac u Modeni automobilom uleteo među pješake Izvor: X/SaP01/Printscreen

Italijanska premijerka Đorđa Meloni otputovaće u nedejlju u Modenu, dan nakon incidenta u kojem je automobil uletio među ljude i povrijedio više osoba, prenijeli su vladini izvori, dodajući da je zbog tog puta otkazala sastanak sa kiparskim predsjednikom u Nikoziji.

Italijanski predsjednik Serđo Matarela takođe će otputovati u sjeverni italijanski grad, naveli su izvori.

Tridesetogodišnji muškarac identifikovan kao Salim el Koudri, rođen u Italiji i marokanskog porijekla, u subotu je automobilom uletio među ljude u centru grada i povrijedio osam osoba, od kojih je četvoro zadobilo teške povrede.

Koudri je potom pokušao da pobjegne, a tokom bjekstva nožem je povrijedio jednog od trojice prolaznika koji su pokušali da ga zaustave. Policija ga je kasnije uhapsila.

Na društvenim mrežama pojavio se snimak na kojem se vidi kako su Luka Sinjoreli, kojeg je el Koudri povrijedio tokom rvanja, i još nekoliko prolaznika savladali napadača koji je bio naoružan nožem.

"Pokušao je da me ubode u srce i glavu", navodi se u izjavi Sinjorelija koja se dijeli na mreži X.

Istraga zbog masakra

Tužilaštvo u Modeni saopštilo je u nedjelju da se protiv osumnjičenog vodi istraga zbog masakra i nanošenja tjelesnih povreda, dok nadležni pokušavaju da utvrde motiv napada.

Dodali su da je muškarac u gusto naseljenom centru grada sa više od 180.000 stanovnika automobilom namjerno i nasumično udarao pješake.

"Muškarac je 2022. godine bio na liječenju zbog problema sa mentalnim zdravljem povezanih sa šizoidnim poremećajem ličnosti, nakon čega mu se izgubio trag", rekao je gradonačelnik Modene Masimo Meceti za RaiNews24 kasno u subotu.

Među teško povrijeđenima, dvije osobe ostale su bez nogu, dok se jedna nalazi u životnoj opasnosti, dodalo je tužilaštvo.

