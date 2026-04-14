Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana.

Meloni odlučila: Italija neće nastaviti vojnu saradnju sa Izraelom

Meloni odlučila: Italija neće nastaviti vojnu saradnju sa Izraelom

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.rs
Italijanska premijerka Đorđa Meloni najavila je da Italija neće obnoviti vojnu saradnju sa Izraelom.

Italijanska premijerka Đorđa Meloni saopštila je da Italija neće obnoviti sporazum o vojnoj saradnji sa Izraelom, koji se automatski produžava na svakih pet godina, javlja BBC.

"U svjetlu trenutne situacije, vlada je odlučila da suspenduje automatsko obnavljanje sporazuma sa Izraelom", rekla je Meloni tokom obraćanja u Veroni, ne precizirajući na šta se tačno odnosi.

Ovaj dugogodišnji sporazum obuhvata razmjenu vojne opreme i zajednička istraživanja, a bio je na snazi bez prekida godinama, bez obzira na promjene vlasti u Italiji.

Odluka dolazi u trenutku pogoršanih odnosa između Rima i Tel Aviva. Italija je prošle nedjelje pozvala izraelskog ambasadora na razgovor nakon što su izraelske snage ispalile hice upozorenja ka konvoju italijanskih mirovnjaka UN u Libanu, pri čemu je oštećeno jedno vozilo, ali nije bilo povrijeđenih.

Dodatne tenzije izazvale su i izjave šefa italijanske diplomatije Antonija Tajanija, koji je osudio "neprihvatljive napade" Izraela na civile u Libanu i upozorio da se "eskalacija poput one u Gazi mora izbeći po svaku cijenu". Zbog toga je Izrael pozvao italijanskog ambasadora na razgovor.

Pritisak na vladu u Rimu raste i na unutrašnjem planu - opozicija već duže traži prekid vojne saradnje sa Izraelom, dok su širom Italije organizovani protesti zbog dešavanja u Gazi.

Iako je Italija treći najveći izvoznik oružja Izraelu, njen udio u ukupnom uvozu izraelskog naoružanja iznosi oko 1,3 odsto u periodu od 2021. do 2025. godine, dok su najveći izvoznici Sjedinjene Američke Države i Njemačka.

Meloni je istakla i da je neophodno uložiti "svaki mogući napor" kako bi se Ormuski moreuz ponovo otvorio.

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

