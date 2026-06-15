Prognoza za danas: Nestabilno uz čestu kišu i pljuskove sa grmljavinom

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH danas će biti nestabilno uz čestu kišu i pljuskove sa grmljavinom.

Izvor: Shutterstock

Kasnije popodne i uveče na sjeveru ponegdje očekuju se jači pljuskovi uz obilnije padavine, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Biće i svežije nego prethodnih dana, a na jugu će ostati uglavnom suvo i toplo.

Vjetar će biti slab do umjeren, većinom južnog i jugozapadnog smjera, u sjevernim područjima istočnog i sjeveroistočnog smjera, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Najviša temperatura vazduha biće od 20 do 26, na jugu do 31 stepen Celzijusov, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

STANJE NA PUTEVIMA

Duge su kolone vozila na izlazu iz BiH na graničnim prelazima: Velika Kladuša, Izačić i Gradina, kao i na ulazu u Hrvatsku na graničnom prelazu Gradiška-Gornji Varoš.

Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 10 do 30 minuta, saopšteno je iz Auto-moto saveza Srpske.

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH kolovozi su jutros mjestimično vlažni.

Zbog radova u vezi sa izgradnjom auto-puta Rača-Bijeljina, izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnim putevima na tom području.

U toku su radovi na magistralnom putu Rača-Bijeljina u rejonu Balatuna i Trnjaka.

Izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja na dionici magistralnog puta Bijeljina - Glavičice zbog izgradnje trotoara, autobuskog stajališta i pristupnih rampi u zoni Osnovne škole "Jovan Dučić" u Patkovači.

Nastavljeni su radovi na magistralnom putu Srbac-Derventa i planirana je potpuna obustava saobraćaja na ovoj dionici dugoj 41,4 kilometra. Za vrijeme obustave, vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa.

Zabrana ne važi za vozila lokalnog stanovništva, kao i vozila hitnih službi.

Zbog oštećenja mosta na magistralnom putu Sastavci-Ustiprača saobraćaj se odvija jednom saobraćajnom trakom. Saobraćaj reguliše privremeno postavljena saobraćajna signalizacija, a brzina kretanja vozila ograničena je na 30 kilometara na čas. Na mostu je zabranjen saobraćaj za vozila čija dozvoljena masa prelazi 30 tona.

Na magistralnom putu Gornji Jelovac-Prijedor jedan, kao i na regionalnom putu Kozarac-Vodice, zbog klizišta saobraćaj se odvija jednom kolovoznom trakom naizmjenično i reguliše ga saobraćajana signalizacija.

Klizište je aktivno i na magistralnom putu Gradiška-Kozarska Dubica, na ulazu u Orahovu, zbog čega se savjetuje dodatni oprez i sporija vožnja.

Na regionalnom putu Karanovac-Kneževo, u mjestu LJubačevo, zbog pojave klizišta, saobraćaj se odvija jednom trakom u dužini od 40 metara. Od 9.00 do 15.00 časova dolaziće do povremene obustave saobraćaja u trajanju od 10 do 15 minuta zbog sanacije klizišta i radova na proširenju kolovozne trake.

Zbog sanacije kolovoza, zatvorena je dionica auto-puta Kakanj-Lašva u dužini od tri kilometra, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno, suprotnom stranom auto-puta.

Na auto-putu Sarajevo sjever-Podlugovi, Sarajevo zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj, zbog radova, saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku.

Na magistralnim putevima: Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 t saobraćaj i dalje obustavljen.

Na magistralnom putu granični prelaz Izačić-Bihać u toku je rekonstrukcija mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilazinicu u neposrednoj blizini radova, naizmjeničnim propuštanjem.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Prelaz Karakaj je otvoren za sve kategorije vozila, a na prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila.