Nakon curenja podataka: Agencija za agrarna plaćanja pod posebnim bezbjednosnim režimom

Agencija za agrarna plaćanja i povezane institucije stavljaju se u poseban bezbjednosni režim, a preduzimaju se i dodatne mjere nadzora, zaštite i koordinacije s ciljem očuvanja bezbjednosti informacionih sistema, rečeno je u ovoj agenciji.

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Iz Agencije su istakli da CERT Republike Srpske sprovodi intenzivne analize aktivnosti i sadržaja na dark vebu radi utvrđivanja okolnosti i eventualnih posljedica potencijalnog curenja informacija.

"Analizu sprovodimo u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova (MUP) Republike Srpske, domaćom IKT privredom, te regionalnim i međunarodnim partnerima", naveli su iz Agencije.

Vlada Republike Srpske ranije danas saopštila je da podaci 51.000 korisnika usluga Agencije za agrarna plaćanja na dark vebu nisu informacije sa vladinog sajta i da je o tome informisana Jedinica za visokotehnološki kriminalitet MUP-a Srpske.

"Informacije koje su se pojavile na dark vebu nisu, kako se to tamo navodi, informacije sa oficijalnog sajta Vlade Republike Srpske. Riječ je o najgrubljoj zloupotrebi ličnih podataka, manipulaciji informacijama, čime se nanosi šteta ugledu Vlade Republike Srpske", naveli su iz Vlade.

Vlada je odmah po saznanju da su na dark vebu objavljeni podaci 51.000 korisnika usluga Agencije za agrarna plaćanja informisala Jedinicu za visokotehnološki kriminalitet MUP-a Republike Srpske.

(Srna)