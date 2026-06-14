logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Nakon curenja podataka: Agencija za agrarna plaćanja pod posebnim bezbjednosnim režimom

Nakon curenja podataka: Agencija za agrarna plaćanja pod posebnim bezbjednosnim režimom

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
0

Agencija za agrarna plaćanja i povezane institucije stavljaju se u poseban bezbjednosni režim, a preduzimaju se i dodatne mjere nadzora, zaštite i koordinacije s ciljem očuvanja bezbjednosti informacionih sistema, rečeno je u ovoj agenciji.

Agencija za agrarna plaćanja pod posebnim bezbjednosnim režimom Izvor: Shutterstock

Iz Agencije su istakli da CERT Republike Srpske sprovodi intenzivne analize aktivnosti i sadržaja na dark vebu radi utvrđivanja okolnosti i eventualnih posljedica potencijalnog curenja informacija.

"Analizu sprovodimo u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova (MUP) Republike Srpske, domaćom IKT privredom, te regionalnim i međunarodnim partnerima", naveli su iz Agencije.

Vlada Republike Srpske ranije danas saopštila je da podaci 51.000 korisnika usluga Agencije za agrarna plaćanja na dark vebu nisu informacije sa vladinog sajta i da je o tome informisana Jedinica za visokotehnološki kriminalitet MUP-a Srpske.

"Informacije koje su se pojavile na dark vebu nisu, kako se to tamo navodi, informacije sa oficijalnog sajta Vlade Republike Srpske. Riječ je o najgrubljoj zloupotrebi ličnih podataka, manipulaciji informacijama, čime se nanosi šteta ugledu Vlade Republike Srpske", naveli su iz Vlade.

Vlada je odmah po saznanju da su na dark vebu objavljeni podaci 51.000 korisnika usluga Agencije za agrarna plaćanja informisala Jedinicu za visokotehnološki kriminalitet MUP-a Republike Srpske. 

(Srna)

Možda će vas zanimati

Tagovi

lični podaci bezbjednost

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ