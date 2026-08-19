Noćna drama na tromeđi Banjaluke, Prijedora i Sanskog Mosta: Turisti zbog navigacije završili na šumskom putu

Pripadnici Teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Prijedor sa kolegama iz Sanskog Mosta uspješno su okončali tešku i mukotrpnu potragu za dvoje mladih Poljaka kojima se zaglavio automobil na Sasini, lokalitetu na tromeđi Banjaluke, Prijedora i Sanskog Mosta.

Izvor: Vatrogasci Prijedor

Komandir odjeljenja za spasavanje Mario Radinović naveo je da je dojava prijedorskim vatrogascima stigla u utorak oko 22.00 časa i da je potraga pokrenuta na osnovu lokacije koju je dostavio unesrećeni.

"Krenuli smo da ih tražimo preko Sasine, ali je lokacija koju smo dobili navodila na Donju Trnovu, pa smo se preusmjerili na Usorce, pa na Trnovu, pa dalje uzbrdo. Riječ je o teško prohodnom terenu, a na sve strane table `mine` pored puta, ali su kolege iz Sanskog Mosta dan prije prošli kamionom tim putem kada su gasili požar", rekao je Radinović.

Na pola tog puta vatrogasci dobijaju još jedan broj telefona i pozivaju ga, gdje se javi djevojka iz Poljske koja je bila u zaglavljenom automobilu.

"Kaže mi da su pratili upute navigacije i da su ostali zaglavljeni na teško prohodnom šumskom putu. Kaže da su krenuli iz Banjaluke ka Sanici, a ne iz Sanskog Mosta, kako smo prvobitno mislili, te tako pretpostavimo gdje bi mogli biti. E, do tog mjesta put je strava i užas", govori Radinović, piše portal "Prijedor danas".

Izgubljene Poljake pronašli su oko 01.40 časova iza ponoći.

Bezbjedno su evakuisani do Trnove odakle su ih kolege iz Pvj Sanski Most prebacile dalje za Sanski Most i Sanicu.

"Kada smo prišli bliže pretpostavljenoj lokaciji, svirali smo, duvali u pištaljke, a ona na telefon kaže da nas ne čuju. Nakon još pola sata vožnje, ne čuju opet. Kažem joj neka oni počnu svirati sirenom na autu i tada ih čujemo. Oni su ispod nas, nizbrdo, pa ne čuju nas, a mi smo poviše, pa ih čujemo. Nismo mogli autom do njih, nego pješke. Pokupimo ih, dovedemo do našeg vozila, odvezemo do Trnove. Tamo pređu kod kolega iz Sanskog Mosta, oni ih odevzu u vatrogasni dom, a bili su tu i njihovi domaćini iz Sanice", prepričava Radinović.

Ispostavilo se da su Hubert Tarnovski i Suzana Povojevska iz Varšave krenuli iz Banjaluke nazad za Sanicu kod svojih domaćina i da su usput htjeli još nešto da vide na Sasini, te su tu lokaciju ukucali u navigaciju kao usputnu stanicu i nisu odustajali ni nakon što je asfalt postao makadam, pa makadam zemljani put, pa zemljani put šuma.

"Kada su se zaglavili, zvali su najprije nas, ali naš telefonista ne zna engleski, pa su zvali hitnu pomoć gdje su radnici hitne uzeli podatke i javili ih nama. Dešavalo se to i ranije da se na taj način savladava jezička barijera. Problem je što nisu dali broj na koji ih možemo dobiti nazad, a nas su zvali preko besplatnih poziva za hitne slučajeve. Nisu imali ni internet, ali su izdiktirali koordinate sa gugl mape koje smo prekucali u telefon i krenuli", ispričao je Radinović.

On je dodao da je od kolega iz Sanskog Mosta saznao da su uspjeli izvući i zaglavljeni automobil.

U akciji potrage i spasavanja, pored Radinovića, učestvovali su komandir odjeljenja Mirlosav Torbica i vatrogasci spasioci Igor Božičić i Aleksa Bursać. Iz Sanskog Mosta učestvovali su vođa smjene Zikret Zulić i vatrogasac Edhem Šupuk.