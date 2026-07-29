Srećan epilog drame u Grčkoj, dječak (12) iz Srbije spašen: Herojska reakcija spasilaca spriječila tragediju (Foto)

Dječak (12) iz Srbije umalo se utopio na plaži u Haniotiju, ali je tragedija izbjegnuta brzom reakcijom spasilaca. Dijete je izvučeno bez svijesti, uspješno reanimirano i prebačeno u bolnicu u Solunu.

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Dvanaestogodišnji dječak iz Srbije umalo se utopio na plaži u grčkom ljetovalištu Hanioti na Halkidikiju, ali je tragedija izbjegnuta zahvaljujući herojskoj i brzoj reakciji spasilaca, volontera i lekara. Dijete je izvučeno iz vode u nesvesnom stanju, a presudnu ulogu u spasavanju odigrala je savršena koordinacija svih prisutnih na terenu, piše portal Voria.gr.

Prvi su u pomoć pritekli spasioci Sofija i Antonis iz organizacije "Bay Line". Oni su munjevito reagovali, izvukli mališana na obalu i odmah započeli reanimaciju uz davanje kiseonika, čime su uspeli da mu stabilizuju vitalne parametre. Njima se u pružanju prve pomoći ubrzo pridružio i Janis Kolokitas, volonter-spasilac, koji je kao prvi odgovorni za hitne intervencije dao svoj doprinos u spasavanju.

Nekoliko minuta kasnije na mesto drame stigla je ekipa grčke Hitne pomoći (EKAB), uključujući specijalizovani motocikl i sanitetsko vozilo. Medicinski tim je preuzeo dečaka, dodatno ga stabilizovao, a zatim transportovao prvo u Dom zdravlja u Kasandriji, odakle je odmah upućen na dalje liječenje u bolnicu u Solunu.

Ovaj incident bio je povod da se hitno oglase nadležne službe i organizacija "Kids Save Lives - Deca spasavaju živote". Prema njihovim podacima, ovo je već treće dijete koje je spaseno na području Kasandre u posljednjih nedjelju dana. Zbog toga su uputili snažan apel svim roditeljima da svoju djecu na plažama ni na sekund ne ispuštaju iz vida, kako bi se predupredila nova utapanja.

O detaljima drame javnost je obavijestio volonter Janis Kolokitas putem svog Fejsbuk profila. On je dramatičnu akciju, koja se odigrala oko 11 časova prije podne, nazvao pravim čudom. Kolokitas je istakao da je dječak doslovno izvukao živu glavu zahvaljujući savršenom timskom radu, koji je doneo ogromno olakšanje svima prisutnima. On je posebno pohvalio dvoje spasilaca, naglasivši njihovu nevjerovatnu brzinu i efikasnost u oživljavanju djeteta.

Kolokitas je dodao da je Hitna pomoć obaviještena na vrijeme i da je njihova reakcija bila izvanredna. Naglasio je da je od samog početka učestvovao u intervenciji i da je neopisivo srećan zbog pozitivnog epiloga. Svoju objavu je zaključio emotivnom porukom, ističući da je spasavanje života njegova najveća strast i poziv kojem će ostati posvećen dok god ga služi snaga.