"Anđeo čuvar" sa Kefalonije: Sofija spasila sedmoro ljudi na poznatoj grčkoj plaži, među kupačima bilo i djece

Prava drama odigrala se na plaži Avitos na grčkom ostrvu Kefalonija kada su snažni talasi i podvodne struje odvukli kupače od obale. Zahvaljujući hrabroj reakciji spasioca Sofije Kaspiri sedmoro ljudi bezbjedno je izvučeno iz mora.

Izvor: Facebook/grčka INfo

Prava drama odigrala se prošle sedmice na plaži Avitos na jugu grčkog ostrva Kefalonija, kada su se more i vremenski uslovi iznenada promijenili, a snažni talasi i podvodne struje ugrozili živote sedmoro kupača.

Zahvaljujući brzoj reakciji spasioca Sofije Kaspiri, svi su bezbjedno izvučeni na obalu, među njima i dvoje male djece.

Incident se dogodio u petak, 3. jula, oko 14 časova, kada su se mirno more i lijepo vrijeme naglo promijenili. Prema svjedočenjima kupača koji su se tada nalazili na plaži, snažan talas i morske struje počeli su da odvlače ljude dalje od obale.

Većina kupača uspjela je sama da se vrati na sigurno, ali sedam osoba ostalo je zarobljeno u vodi. Među njima su bila i dva djeteta, brat i sestra, koji nisu mogli da se izbore sa jakim talasima.

U pomoć je odmah pritekla Sofija Kaspiri, spasilac na plaži, porijeklom iz Patrasa, koja je završila studije sestrinstva i ima višegodišnje iskustvo kao spasilac na plažama.

Bez obzira na teške uslove, jake struje i paniku ljudi u vodi, Sofija je više puta ulazila u more kako bi izvukla kupače i bezbjedno ih dovela do obale.

Akcija spasavanja trajala je oko dva i po sata, od 14 do 16.30 časova. U jednom trenutku situacija je bila posebno zahtjevna, jer je Sofija istovremeno pokušavala da pomogne većem broju iscrpljenih odraslih kupača.

Prema svjedočenjima ljudi koji su se tada nalazili na plaži, u akciju su se uključili i drugi prisutni, među kojima su bila i djeca iz obližnjeg objekta na plaži, koja su pomogla koliko su mogla.

Na kraju je svih sedam kupača bezbjedno vraćeno na obalu i niko nije povrijeđen. Sofija je kasnije ispričala da joj je najemotivniji trenutak bio kada je iz mora izvukla dvoje djece.

"Bila je to teška faza. Ali kada sam izvukla dvoje djece iz mora i kada je njihova majka došla plačući da mi se zahvali, zaboravila sam na svu nevolju i patnju. Njena reakcija mi je pružila veliku radost", rekla je Sofija.

Ona je istakla da joj iskustvo u spasavanju, ali i znanje stečeno tokom školovanja za medicinsku sestru, pomažu da ostane smirena u situacijama kada je ljudski život ugrožen.

Sofijina reakcija izazvala je veliko poštovanje u Grčkoj, a mnogi su je nazvali "anđelom čuvarom Kefalonije". Njena priča još jednom je pokazala koliko je uloga spasilaca važna tokom letnje sezone, kada samo jedan trenutak može da promijeni sve na plaži.