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"Ostanite u zatvorenom prostoru, zatvorite vrata i prozore": Turisti u Grčkoj dobili SMS upozorenje zbog požara u Solunu

"Ostanite u zatvorenom prostoru, zatvorite vrata i prozore": Turisti u Grčkoj dobili SMS upozorenje zbog požara u Solunu

Autor D.V. Izvor mondo.rs
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Srpski turisti u Grčkoj primili su hitno SMS upozorenje zbog požara u Solunu.

Srpski turisti u Grčkoj dobili hitno SMS upozorenje Izvor: EPA-EFE/KOSTAS KOURGIAS

I ove sezone, požari u Grčkoj izazivaju veliku zabrinutost, a prva upozorenja već stižu i do srpskih turista.

Kako navodi Fejsbuk stranica Grčka info, građani Srbije koji trenutno borave u Solunu primili su hitno SMS upozorenje putem sistema 112 zbog požara u području Kalohori u Solunu.

"Istu poruku su dobili i pojedini turisti u Nea Kalikratiji. Požar nije blizu Kalikratije već oko 60km dalje. Civilna zaštita obaveštava da se dim kreće prema određenim područjima. Ostanite u zatvorenom prostoru, zatvorite vrata i prozore i pratite uputstva nadležnih službi. Nema razloga za brigu, a nadamo se da će tako i ostati", navodi se u objavi na Fejsbuk stranici Grčka info.

Grčke nadležne službe redovno šalju ovakva obavještenja svima u ugroženim zonama, kako bi ih na vrijeme upozorile na opasnost i pružile im jasna uputstva za bezbjednost.

Požar u dvorištu proizvodnog pogona

U dvorištu proizvodnog pogona u mestu Kaločori kod Soluna danas je izbio veliki požar koji se proširio sa otvorenog prostora na unutrašnjost objekta, a u gašenju učestvuju 23 vatrogasca sa devet vozila, kao i helikopter za gašenje požara iz vazduha.

Požar je izbio u dvorišnom prostoru pogona, na maloj udaljenosti od plaže u Kaločoriju, gdje su se zapalili otpad, suva trava, palete i plastika, navodi Katimerini. Grčke vatrogasne službe saopštile su da se plamen kasnije proširio i unutar objekta.

(MONDO)

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Tagovi

Grčka Solun požar

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