Skriveni dragulj Grčke zaludio turiste: Plaža na popularnom ljetovalištu oduzima dah, ali nije za svakoga

Skrivena među strmim liticama poluostrva Akrotiri na Kritu, plaža Seitan Limanija očarava tirkiznim morem, netaknutom prirodom i nestvarnim pejzažom.

Izvor: Nicolas Economou/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Ako ovog ljeta sanjate o kutku gdje tirkizno more zapljuskuje bijele litice i gdje osjećaj netaknute prirode i dalje vlada, vrijedi zapamtiti ime Seitan Limanija.

Ova mala, dramatična plaža na grčkom ostrvu Krit posljednjih godina postala je jedna od najfotografisanijih lokacija na Mediteranu. Ipak, do nje nije tako lako stići kao do uobičajenih turističkih plaža.

Seitan Limanija se nalazi na poluostrvu Akrotiri, oko 20 kilometara od grada Hanje. Plaža leži u uskom stjenovitom zalivu, okružena strmim krečnjačkim liticama. Pogled odozgo je gotovo nadrealni: krivudavi morski kanal se usijeca duboko u stene poput tirkizne trake.

Zašto su svi toliko uzbuđeni zbog ove plaže?

Seitan Limanija nije tipična plaža sa redovima ležaljki, barovima i hotelskim kompleksima. Upravo suprotno. Njena najveća atrakcija je osjećaj divljine i netaknute prirode. Kako izvještava Crete Tales, mješavina krupnog pijeska, šljunka, kristalno čiste vode i visokih litica stvara scenu koja više liči na filmski set nego na tipičnu plažu.

Mnogi posjetioci je opisuju kao jednu od najljepših plaža na Kritu, uglavnom zbog neobičnog oblika zaliva i intenzivne plave boje mora. Još jedna posebnost su koze, koje često neustrašivo hodaju strmim padinama, a ponekad čak i prilaze posjetiocima na plaži.

Izvor: Nicolas Economou/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Odakle dolazi neobično ime?

Ime Seitan Limanija ima zanimljivu istoriju. Potiče iz vremena osmanske vladavine na Kritu. Riječ seitan na turskom znači đavo ili sotona, a limanija znači luka. Prema jednom objašnjenju, zaliv je tako nazvan zbog zahtevnih morskih struja i razuđene obale, što je nekada predstavljalo izazov za mornare. Danas, ime doprinosi misterioznoj reputaciji ovog mjesta.

Put do plaže zahtijeva izvjesnu opreznost

Pristup je razlog zašto Seitan Limanija nije izgubila svoj poseban šarm. Do parkinga vodi uzak i krivudav put, a posljednji dio puta mora se preći pješke strmom i kamenitom stazom. Nekoliko turističkih vodiča upozorava da je sportska obuća mnogo bolji izbor od papuča ili japanki.

Iako sama šetnja nije duga, može biti prilično naporna tokom ljetnjih vrućina, posebno na povratku gore. Potreban je dodatni oprez zbog kamenitog terena.

Praktični savjeti prije vaše posjete

Pošto na plaži gotovo da nema turističke infrastrukture, dobra je ideja da se pripremite za svoju posjetu. Ponesite sa sobom:

dovoljno vode,

kremu za sunčanje,

šešir ili kapu,

udobne cipele za ronjenje,

grickalice,

masku za posmatranje podvodnog svijeta.

Na plaži nema hlada, niti ima prodavnica ili restorana.

Kada je najbolje vrijeme za posjetu?

Prema riječima putnika i turističkih portala, najbolje vrijeme za posjetu je rano jutro ili kasno popodne. U to vrjeme ima manje posetilaca, temperature su prijatnije, a fotografije su posebno spektakularne.

Tokom vrhunca letnje sezone, mala plaža se može brzo popuniti. Ako želite da uživate u mirnijoj atmosferi, preporučuju posetu u maju, junu ili septembru.

Za ljubitelje prirode i avanture

Seitan Limanija nije destinacija za one koji žele udobnost hotelskih plaža. Međutim, odličan je izbor za one koji vole da istražuju manje poznata mesta, dive se prirodnim ljepotama i uživaju u kristalno čistom moru. Zbog dramatičnog pejzaža, tirkizne vode i osjećaja udaljenosti, mnogi je smatraju jednom od najjedinstvenijih plaža u Grčkoj.