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Ovaj gradić je idealan za solo putnike: Koja mjesta su još na listi?

Ovaj gradić je idealan za solo putnike: Koja mjesta su još na listi?

Autor Haris Krhalić Izvor Eupravozato
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Siros se može opisati kao skriveni dragulj među Kikladima, poznat po impresivnoj neoklasičnoj arhitekturi i gostoljubivoj atmosferi, a njegova prestonica Ermupoli je vrlo pogodna za one koji putuju sami.

Najbolji evropski grad za solo putnike: Ermupoli na ostrvu Siros Izvor: Shutterstock

Ermupoli na grčkom ostrvu Sirosu nedavno je proglašen najpogodnijim gradom u Evropi za putnike koji putuju sami.

Prema popularnom turističkom sajtu Booking.com, koji se oslanja na milione recenzija svake godine prilikom rangiranja destinacija, Ermupoli je nadmašio sve druge evropske gradove po brojnim kriterijumima kao što su pješačenje, smještaj prilagođen grupama, kao i lokalni društveni život koji omogućava solo putnicima da upoznaju steknu nova prijateljstva.

Ermupoli je slikovita prestonica ostrva Siros i arhipelaga Kiklada.

Siros se može opisati kao skriveni dragulj među Kikladima, poznat po impresivnoj neoklasičnoj arhitekturi i gostoljubivoj atmosferi. Mnoge raskošne mermerne zgrade u Ermupoliju potiču iz 19. vijeka, perioda prosperiteta kada je grad bio važna luka i trgovački centar.

Među arhitektonskim znamenitostima izdvaja se pozorište Apolo, koje predstavlja umanjenu verziju milanske Skale. Takođe, Industrijski muzej Ermupolija prikazuje kako se proizvodnja razvijala tokom vijekova. Naravno, tamo se nalaze i mnoge elegantne vile koje su gradili bogati brodovlasnici i trgovci.

Izvor: Shutterstock

Centar grada, prilagođen pješacima, poziva na lagano istraživanje, iako strme ulice i stepenice mogu predstavljati izazov.

Ano Siros, šarmantna srednjovekovna četvrt smještena na brdu iznad centra, odlikuje se uskim uličicama i živopisnim, šarenim vratima, tipičnim za Kiklade.

Prestonica Kikladskog arhipelaga nudi opušteno i autentično iskustvo grčkog ostrva bez velikih turističkih gužvi karakterističnih za obližnje destinacije.

Koja još mjesta su idealna za solo putnike?

Pored ovog mjesta, još tri evropske destinacije našle su se na vrhu liste. Kao idealna mjesta za solo putovanja pominju se Vijana do Kastelo, Grindelvald i Uzes.

Viana do Kastelo se nalazi na sjeveru Portugala i privlači brojne ljubitelje vodenih sportova. Takođe je krase istorijska arhitektura, živopisna ribarska luka i obnovljeni brod-muzej, inače nekadašnja bolnica.

Vijana do Kastelo
Izvor: Shutterstock

Smješten u švajcarskim Alpima, Grindelvald je raj za skijaše, planinare i ljubitelje prirode iz cijelog svijeta. Sa čuvenim vrhovima poput Ajgera i Jungfraua, do kojih se može doći žičarama, predstavlja sjajnu zimsku destinaciju.

Francuski Uzes, u Provansi, poznat je po kamenim kućama boje meda, šarmantnim srednjovekovnim ulicama i živopisnoj pijaci gde se mogu naći lokalni specijaliteti.

(EUpravo zato/Greek Reporter)

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putovanja Grčka

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