Ovo je skriveni dragulj Srbije: Raj za avanturiste i ljubitelje netaknute prirode

Da li znate gdje se nalazi vodopad Bigar, destinacija netaknute prirode u Srbiji?

Izvor: Marko Duca/Shutterstock

Za sve ljubitelje prirode i avanturiste koji uživaju u otkrivanju novih destinacija koje mogu da istraže ovog ljeta, nalaženje novih i neistraženih destinacija može da predstavlja izazov. Za one koji bi da otkriju šta Srbija ima da ponudi, ova je destinacija pravi izbor.

Zlatibor i Fruška Gora su vjerovatno prvi izbor mnogih, a možda i neko drugo popularno mjesto koje kombinuje zabavu i provod sa prirodnim ljepotama. Međutim, ni domaći ni strani turisti uglavnom ne znaju da jugoistok Srbije, kod Stare planine, krije mjesto koje izgleda kao kadar iz slikovnice.

Vodopad Bigar nalazi se u blizini sela Kalna, nedaleko od Pirota, na mjestu gdje se potok Bukovski uliva u Stanjinsku rijeku.

Jovan Cvijić ga je u svojoj knjizi "Izvori, tresave i vodopadi u istočnoj Srbiji" uvrstio u red najljepših slapova Srbije, navodi blog Pirotski kraj. Ovaj skriveni dragulj prirode nalazi se na čak 450 metara nadmorske visine, što je poređenja radi, visina dva Avalska tornja.

Na tako velikoj nadmorskoj visini, a dodatno uzevši u obzir da se vodopad nalazi u slabo pristupačnom dijelu Stare planine, nije ni čudo što Bigar zadržava netaknute prirode. Vodopad je savršena rekreacija za one koji se ne plaše malo dužeg penjanja.

Pogledajte kako izgleda vodopad:

Sam vodopad visok je dvadesetak metara. Iako ne i najviši vodopad u Srbiji, Bigar osvaja svojom neobičnom ljepotom. Bigar, kamen po kojem je ovaj predivni vodopad dobio ime, porozna je vrsta sedimentne stijene koja nastaje taloženjem kalcijum-karbonata iz izvorske vode.

Voda Bigra se preliva preko više od 35 metara visokog, lakog rupičastog kamena, dok se mala krečnjačka jezerca i manji vodopadi prostiru uzvodno. Cijeli prizor uokviren je netaknutim zelenilom drveća i mahovine.

Nestvarni prizori vodopada Bigar:

Možda i niste tako veliki ljubitelj prirode i šetnja vam zvuči pomalo naporno. Bigar će vas natjerati da se predomislite. On je odličan i za turiste kojima je obilazak istorijskih znamenitosti nezaobilazan dio izleta.

Na stotinjak metara od vodopada nalazi se i manastir Svetog Onufrija koji je, kako navodi Pirotski kraj, nekada bio mjesto okupljanja tokom velikih praznika. Na platou ispred njega i na vašarima okupljalo, dok je danas manastir, kao i sam vodopad, zaboravljeno mjesto na koje idu samo oni koji su dovoljno uporni da pronađu.

Za razliku od mnogih mjesta koja su već na glasu, a samim tim postali sve popularniji, Bigar je uspio da sačuva svoj mir i intimu netaknute prirode. Kratak put do Stare planine može u vama da probudi osjećaj kao da ste vi ti koji su prvi došli do ovog prelijepog mjesta

(MONDO)