Skriveni tropski biser na Dunavu: Raj koji pruža osvježenje i hladovinu kad asfalt gori

Do skrivenog raja na Dunavu stiže se samo čamcem - srpski Tajland garantuje mir, osvježenje i hladovinu.

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Kad ljeto na asfaltu postane neizdrživo, ne morate putovati hiljadama kilometara do Tajlanda da biste uživali u prizorima koji podsjećaju na tropski raj. Na obali Dunava, nedaleko od Beograda, nalazi se tropski raj na rijeci - mjesto koje je zbog svoje nestvarne ljepote dobilo nadimak Koh Čang, po poznatom tajlandskom ostrvu - a to je Tajland u Srbiji.

Do ovog skrivenog kutka prirode iz Beograda se stiže za svega 45 minuta vožnje, zbog čega je postao omiljena destinacija za jednodnevni izlet tokom ljeta. Srpski Tajland nalazi nadomak Novog Sada, i do njega se stiže čamcem sa obale kod Sremskih Karlovaca.

Zašto ga zovu Koh Čang?

Nadimak nije slučajan. Peščana obala, bistra voda, zelenilo koje okružuje plažu i osjećaj izdvojenosti od gradske gužve mnoge podsjećaju na egzotična ostrva jugoistočne Azije.

Iako se nalazi na Dunavu, atmosfera je potpuno drugačija nego na riječnim kupalištima. Posjetioci ovdje dolaze da se kupaju, sunčaju, voze kajak ili SUP dasku, pecaju ili jednostavno uživaju u miru i prirodi.

Idealno mjesto za bijeg od gradske vreve

Tokom toplih ljetnjih dana ovo mjesto privlači sve više izletnika koji žele da provedu dan daleko od buke i užarenog asfalta. Plaža je pogodna za opuštanje, ali i za porodični izlet ili druženje sa prijateljima.

Zbog prirodnog ambijenta preporučuje se da ponesete dovoljno vode, hranu, zaštitu od sunca i da za sobom ne ostavljate otpad kako bi ovo mjesto ostalo jednako lijepo i za buduće posjetioce.

Da li ste već posjetili srpski Koh Čang?

Ako tražite ideju za vikend izlet, a ne želite dugo da putujete, ovaj dunavski biser mogao bi da bude pravi izbor. Za manje od sat vremena vožnje iz Beograda možete se naći na plaži koja postoji negdje daleko.