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Jeziv prizor: Pronašli zmiju među dječjim igračkama na poznatoj jadranskoj plaži

Jeziv prizor: Pronašli zmiju među dječjim igračkama na poznatoj jadranskoj plaži

Autor Dušan Volaš
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Video sa plaže u Bečićima, objavljen na Instagramu, privukao je veliku pažnju nakon što je na njemu zabilježena zmija koja se provlači među dječjim igračkama ostavljenim na pijesku.

Zmija snimljena među dječijim igračkama na plaži u Bečićima Izvor: YouTube/screnshot/Virtual Travel

Na snimku se vidi kako zmija prolazi pored kantica i lopatica, dok osoba koja snima sve bilježi sa bezbjedne udaljenosti.

Nije poznato kada je snimak nastao, niti o kojoj vrsti zmije je riječ, ali su u komentarima brojni korisnici izrazili iznenađenje i upozorili na dodatni oprez, naročito kada su djeca u blizini.

Stručnjaci podsećaju da prisustvo zmija u priobalnim područjima tokom ljeta nije neuobičajeno. Savjet je da im se ne prilazi i da se ne pokušava njihovo hvatanje ili teranje, već da se, ukoliko predstavljaju opasnost, obavijeste nadležne službe.

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Tagovi

zmija Crna Gora plaža

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