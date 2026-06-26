Jeziv prizor: Pronašli zmiju među dječjim igračkama na poznatoj jadranskoj plaži

Video sa plaže u Bečićima, objavljen na Instagramu, privukao je veliku pažnju nakon što je na njemu zabilježena zmija koja se provlači među dječjim igračkama ostavljenim na pijesku.
Na snimku se vidi kako zmija prolazi pored kantica i lopatica, dok osoba koja snima sve bilježi sa bezbjedne udaljenosti.
Nije poznato kada je snimak nastao, niti o kojoj vrsti zmije je riječ, ali su u komentarima brojni korisnici izrazili iznenađenje i upozorili na dodatni oprez, naročito kada su djeca u blizini.
Stručnjaci podsećaju da prisustvo zmija u priobalnim područjima tokom ljeta nije neuobičajeno. Savjet je da im se ne prilazi i da se ne pokušava njihovo hvatanje ili teranje, već da se, ukoliko predstavljaju opasnost, obavijeste nadležne službe.