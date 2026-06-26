Jeziv prizor: Pronašli zmiju među dječjim igračkama na poznatoj jadranskoj plaži

Video sa plaže u Bečićima, objavljen na Instagramu, privukao je veliku pažnju nakon što je na njemu zabilježena zmija koja se provlači među dječjim igračkama ostavljenim na pijesku.

Izvor: YouTube/screnshot/Virtual Travel

Na snimku se vidi kako zmija prolazi pored kantica i lopatica, dok osoba koja snima sve bilježi sa bezbjedne udaljenosti.

Nije poznato kada je snimak nastao, niti o kojoj vrsti zmije je riječ, ali su u komentarima brojni korisnici izrazili iznenađenje i upozorili na dodatni oprez, naročito kada su djeca u blizini.

Stručnjaci podsećaju da prisustvo zmija u priobalnim područjima tokom ljeta nije neuobičajeno. Savjet je da im se ne prilazi i da se ne pokušava njihovo hvatanje ili teranje, već da se, ukoliko predstavljaju opasnost, obavijeste nadležne službe.