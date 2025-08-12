Skrivene plaže Crne Gore: Raj za ljubitelje mira i prirode

Crna Gora, iako prepoznata po popularnim ljetovalištima, skriva brojne netaknute plaže koje nude spokoj i prirodnu ljepotu.
Posjeta ovim netaknutim mjestima može biti prava avantura, ali i izazov. Ako želiš da pobjegneš od gužve i uživaš u tišini, evo nekoliko skrivenih dragulja koje vrijedi posetiti.
Žukovica - Luštica
Ova mala, pješčana plaža smeštena je oko 20 km južno od Tivta, kod rta Žukovica. Nekada dostupna samo morskim putem, sada je moguće doći i putem iz sela Glavatičići. Plaža je bez ležaljki i kafića, pa je idealna za one koji žele potpuni mir.Izvor: Youtube/Vujosevic Aleksa/Printscreen
Hladna Uvala - Utjeha
Skrivena uvala između Bara i Ulcinja, u blizini Utjehe, poznata je po svojoj hladovini i miru. Idealna je za bijeg od ljetnje vreve, a okružena je bujnom vegetacijom.Izvor: Youtube/SerbianOnTheRoad/Printscreen
Kristalna plaža - Kruče
Smještena između Bara i Ulcinja, blizu Kruča, Kristalna plaža je poznata po svojoj bistroj vodi i netaknutoj prirodi. Do nje vodi strma staza, ali je pristup moguć i brodićem iz Hladne uvale.Izvor: Youtube/marko_79/Printscreen
Crvena stijena - Bar
Plaža smještena iza brda Volujica kod Bara, između Vala od Bigovice i rta Skočivuk, poznata je po svojoj netaknutoj prirodi. Preporučuje se dolazak brodićem, jer je kopneni pristup težak.
Savjeti za posjetu skrivenih plaža Crne Gore
Pristup
Mnoge skrivene plaže nemaju uređen put, pa se do njih najčešće stiže pješice ili brodićem. Obucite udobnu obuću i spremite se na laganu šetnju.
Oprema
Na ovim plažama nema ležaljki, kafića niti drugih sadržaja, zato ponesite sve što vam treba, od vode i hrane, do suncobrana i peškira.
Bezbjednost
Na nekim plažama nema spasilaca, zato budite oprezni prilikom kupanja, posebno ako putujete sa djecom.
Ekologija
Ove plaže su često dio prirodnih rezervata ili zaštićenih područja, pa je važno da poštujete prirodu i ne ostavljate smeće.
Sezona
Tokom vrhunca ljetnje sezone može biti gužve na popularnijim lokacijama, ali skrivene plaže su uglavnom tihe i idealne za miran odmor.
(MONDO)