Skrivene plaže Crne Gore: Raj za ljubitelje mira i prirode

Crna Gora, iako prepoznata po popularnim ljetovalištima, skriva brojne netaknute plaže koje nude spokoj i prirodnu ljepotu.

Izvor: Youtube/MONDO Crna Gora/marko_79/SerbianOnTheRoad/Vujosevic Aleksa/Printscreen

Posjeta ovim netaknutim mjestima može biti prava avantura, ali i izazov. Ako želiš da pobjegneš od gužve i uživaš u tišini, evo nekoliko skrivenih dragulja koje vrijedi posetiti.

Žukovica - Luštica

Ova mala, pješčana plaža smeštena je oko 20 km južno od Tivta, kod rta Žukovica. Nekada dostupna samo morskim putem, sada je moguće doći i putem iz sela Glavatičići. Plaža je bez ležaljki i kafića, pa je idealna za one koji žele potpuni mir.

Izvor: Youtube/Vujosevic Aleksa/Printscreen

Hladna Uvala - Utjeha

Skrivena uvala između Bara i Ulcinja, u blizini Utjehe, poznata je po svojoj hladovini i miru. Idealna je za bijeg od ljetnje vreve, a okružena je bujnom vegetacijom.

Izvor: Youtube/SerbianOnTheRoad/Printscreen

Kristalna plaža - Kruče

Smještena između Bara i Ulcinja, blizu Kruča, Kristalna plaža je poznata po svojoj bistroj vodi i netaknutoj prirodi. Do nje vodi strma staza, ali je pristup moguć i brodićem iz Hladne uvale.

Izvor: Youtube/marko_79/Printscreen

Crvena stijena - Bar

Plaža smještena iza brda Volujica kod Bara, između Vala od Bigovice i rta Skočivuk, poznata je po svojoj netaknutoj prirodi. Preporučuje se dolazak brodićem, jer je kopneni pristup težak.

Savjeti za posjetu skrivenih plaža Crne Gore

Pristup

Mnoge skrivene plaže nemaju uređen put, pa se do njih najčešće stiže pješice ili brodićem. Obucite udobnu obuću i spremite se na laganu šetnju.

Oprema

Na ovim plažama nema ležaljki, kafića niti drugih sadržaja, zato ponesite sve što vam treba, od vode i hrane, do suncobrana i peškira.

Bezbjednost

Na nekim plažama nema spasilaca, zato budite oprezni prilikom kupanja, posebno ako putujete sa djecom.

Ekologija

Ove plaže su često dio prirodnih rezervata ili zaštićenih područja, pa je važno da poštujete prirodu i ne ostavljate smeće.

Sezona

Tokom vrhunca ljetnje sezone može biti gužve na popularnijim lokacijama, ali skrivene plaže su uglavnom tihe i idealne za miran odmor.

(MONDO)