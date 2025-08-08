Ova plaža je plavi dragulj Jadrana, porede je sa Karibima: Prelijep pejzaž i borova šuma privlače turiste

O plaži Sakarun često pišu i u stranim medijima.

Ostrvo Dugi otok, poslednje je u Zadarskom arhipelagu, a plažu Sakarun koja se nalazi na ovom ostrvu nazivaju jadranskim Karibima. Ukoliko još niste odlučili gdje bi na godišnji odmor, poseta ovom ostrvu je pravi izbor. Gradovi u blizini plaže su Soline, Božava i Veli Rat.

Do Sakaruna se može stići trajektom iz Zadra. Putnici koji dolaze bez automobila obično se iskrcavaju u Božavi, odakle ih turistički voz ili autobus vozi do plaže. Oni koji dolaze automobilom trajektom do Brbinja moraju da voze oko 15 kilometara do plaže. Zbog bijelog pijeska i tirkiznog mora, često se naziva "jadranskim Karibima“. Duga je oko 800 metara.

Prelijep pejzaž i obližnja borova šuma najviše privlače mlade parove, porodice sa djecom i starije osobe. Osim toga, ovde je more vrlo plitko, odnosno 250 metara od obale, dno se nalazi na tri i po metra dubine.

Uveče, kada barovi ožive, mjesto se pretvara u meku za mlade, koji organizuju žurke na plaži. Tu je i red trščanih suncobrana koji se savršeno uklapaju u okolinu, prenosi index.hr.

Plavi dragulj Jadrana

O plaži Sakarun često pišu i u stranim medijima, nazivajući je "plavim draguljem Jadrana". Poznata je po raznovrsnim nijansama mora, što je čini egzotičnom destinacijom.

Morsko dno je bogato livadama morske trave posidonije, mediteranskog endema, i brojnim drugim vrstama koje su predložene za evropsku mrežu staništa NATURA 2000. Biodiverzitet je jedan od razloga zašto je Sakarun zaštićen u sjeverozapadnom dijelu Dugog otoka u kategoriji značajnog pejzaža.