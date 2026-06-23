Ležaljke čak 240 evra: Sveti Stefan ponovo otvara vrata poslije pet godina

Poslije pet godina pauze, legendarni grad-hotel Sveti Stefan ponovo će primiti goste, a luksuzni kompleks otvara vrata 1. jula.

Izvor: Youtube/ SERGIO_SPECTOR

Nakon punih pet godina, grad-hotel Sveti Stefan vratiće se 1. jula na svjetsku turističku mapu. "Vijestima" je u kompaniji "Adriatic properties" potvrđeno da je sve spremno za dolazak gostiju, te da su ujedno u funkciji i dva svetska brendirana restorana "Zuma" i "Nammos", koji će biti na usluzi gostima elitnog letovališta.

"Od svih Amanovih hotela u svijetu, Aman Sveti Stefan je trenutno prvi po bukingu", naveli su iz kompanije.

Naspram grad-hotela od juče je otvoren prvi sezonski pop-up na crnogorskoj obali - "Zuma", luksuzni međunarodni koncept koji je, kako navode, Crnu Goru vratio na mapu međunarodne luksuzne gastronomije.

Riječ je o brendu koji se ubraja među najprepoznatljivije svjetske luxury lifestyle koncepte, čije prisustvo u međunarodnim turističkim krugovima predstavlja potvrdu ulaska na mapu najprestižnijih turističkih tržišta svijeta.

Ujedno, prostor nekadašnjeg restorana "Pod maslinom" potvoren je luksuzni "Nammos", jedan od prestižnih globalnih lifestyle brendova.

Vila Miločer od 22. maja, kada je primila prve goste, praktično je rasprodata, a gostima je na usluzi i veliki spa-centar na Kraljičinoj plaži.

Zakupac je ujedno i otvorio plaže, pa je, u skladu sa dogovorom postignutim s Vladom Crne Gore, Kraljičina plaža rezervisana za goste hotela od 8 do 20 časova, dok je na Velikoj miločerskoj ili Kraljevoj plaži deo plažnog mobilijara rezervisan za mještane.

"Vijestima" je rečeno da će iznajmljivanje kompleta ležaljki sa suncobranom, uz uslugu, koštati 240 evra. Otvorena je i Zapadna svetostefanska, ili hotelska plaža, na kojoj je takođe dio plažnog mobilijara određen za mještane, a iznajmljivanje dvije ležaljke i suncobrana koštaće, kako je "Vijestima" rečeno, 220 evra.

Vlada je usvojila prijedlog uslova poravnanja sa zakupcem "Adriatic properties", kako bi se izbjegla moguća šteta veća od 100 miliona evra i omogućilo ponovno otvaranje kompleksa.

Revolt mještana zbog kapije na Kraljičinoj plaži

Vraćanje kapije na Kraljičinu plažu izazvalo je revolt meštana. Članovi Saveta Mjesne zajednice (MZ) Sveti Stefan nedavno su podnijeli krivičnu prijavu Osnovnom državnom tužilaštvu u Kotoru protiv "Adriatic properties d. o. o." iz Budve i drugih državnih i opštinskih organa i subjekata, zbog osnovane sumnje da su počinili krivična djela povreda slobode kretanja i nastanjivanja i neizvršavanje sudske odluke.

Kako su pojasnili, krivična prijava je uslijedila nakon što je zakupac Svetog Stefana Adriatic Propretis, suprotno važećoj pravosnažnoj presudi, ponovo postavio ograde koje onemogućavaju prolaz šetalištem od Svetog Stefana do Miločerskog parka, u blizini Kraljičine plaže, od 8 do 20 časova.

MZ Sveti Stefan prošle sedmice podneo je Komunalnoj inspekciji Opštine Budva i zahtev za uklanjanje, kako navode, nelegalno postavljenog objekta na javnom šetalištu kod Kraljičine plaže.

Istorija popularnog Sveca, jedinstvenog hotela koji je decenijama privlačio svjetski džet-set i političku elitu, počela je u vrijeme komunizma. To nesvakidašnje paštrovsko ribarsko naselje, srednjovjekovno utvrđenje koje je odoljevalo vijekovima od najezde osvajača, 13. jula 1960. godine pretvoreno je u mondensko ljetovalište, koje je ubrzo postalo sinonim luksuza i prestiža.

Ovog 13. jula, grad-hotel proslaviće 66. rođendan.

Pedesetih godina 20. veka iz samog političkog vrha Jugoslavije potekla je inicijativa da se ribarsko selo pretvori u luksuzni grad-hotel, zapisao je u svojoj knjizi "Budva, od mita do stvarnosti" dugogodišnji turistički radnik i stručnjak, pokojni Vlado Duletić.

Detalj iz restorana

"Prema sećanju, ovu ideju je prvi pokrenuo tadašnji visoki savezni funkcioner Edvard Kardelj. Njegov predlog su zdušno podržali Blažo Jovanović, tada prva politička ličnost Crne Gore, kao i naši poznati slikari Petar Lubarda i Milo Milunović", navodi Duletić.

Kardeljeva ideja realizovana je 1960. godine, kada je otvoren grad-hotel koji je uskoro postao jedan od najpoznatijih hotela na svijetu.

"Pretvaranjem starog ribarskog naselja u moderan turistički objekat prvog reda, počinje ispisivanje novije istorije za Sveti Stefan. Samo četiri godine nakon otvaranja, magazin ‘Lajf’ iz Njujorka uvrstio je Sveti Stefan među deset najekskluzivnijih hotela na svijetu, da bi 1972. dobio najveće međunarodno turističko priznanje 'Zlatnu jabuku'. Pored toga, Sveti Stefan je 1980. postao nosilac najvećeg državnog priznanja SFRJ - Nagrade AVNOJ-a", navodi Duletić.