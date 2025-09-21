Užas kod Svetog Stefana: Propeler čamca teško povrijedio ronioca

Ruski državljanin zadobio je teške povrede dok je ronio u blizini Svetog Stefana, nakon što ga je udario čamac. Navodno, ronilac nije bio propisno obilježen u vodi, a budvanska policija obavlja uviđaj kako bi utvrdila sve okolnosti nesreće.

Ruski državljanin zadobio je teške povrede dok je ronio u blizini Svetog Stefana, potvrđeno je nezvanično crnogorskim Vijestima iz policije. Prema prvim informacijama, nesreća se dogodila kada ga je udario čamac, a propeler mu nanio ozbiljne povrede.

Navodno, ronilac nije bio propisno obilježen dok je bio u vodi, što je moglo doprinijeti tragediji. Budvanska policija obavlja uviđaj, a detalji okolnosti nesreće tek treba da budu utvrđeni, prenijele su Vijesti.

