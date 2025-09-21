logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Užas kod Svetog Stefana: Propeler čamca teško povrijedio ronioca

Užas kod Svetog Stefana: Propeler čamca teško povrijedio ronioca

0

Ruski državljanin zadobio je teške povrede dok je ronio u blizini Svetog Stefana, nakon što ga je udario čamac. Navodno, ronilac nije bio propisno obilježen u vodi, a budvanska policija obavlja uviđaj kako bi utvrdila sve okolnosti nesreće.

Propeler čamca teško povrijedio ronioca kod Svetog Stefana Izvor: Youtube/ SERGIO_SPECTOR

Ruski državljanin zadobio je teške povrede dok je ronio u blizini Svetog Stefana, potvrđeno je nezvanično crnogorskim Vijestima iz policije. Prema prvim informacijama, nesreća se dogodila kada ga je udario čamac, a propeler mu nanio ozbiljne povrede.

Navodno, ronilac nije bio propisno obilježen dok je bio u vodi, što je moglo doprinijeti tragediji. Budvanska policija obavlja uviđaj, a detalji okolnosti nesreće tek treba da budu utvrđeni, prenijele su Vijesti.

(Mondo)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Crna Gora Sveti Stefan nesreća tragedija

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ