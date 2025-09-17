logo
Porodična tragedija u Brčkom: Otac slučajno pregazio sina, dječak preminuo u bolnici

Autor Dušan Volaš
0

Dijete, koje je sa povredama dovezao otac u Zdravstveni centar Brčko, preminulo je uprkos svim naporima zdravstvenih radnika, potvrdio je portparol ove javne zdravstvene ustanove Sead Šadić.

shutterstock_2128154399.jpg Izvor: Shutterstock

Šadić je rekao da je dijete preminulo juče.

Iz Policije Brčko distrikta ranije su saopštili da su juče oko 10.00 časova obaviješteni iz Zdravstvenog centra da je otac dovezao dijete u veoma teškom stanju i da pokušavaju da ga reanimiraju.

Prema tvrdnjama mještana, riječ o porodičnoj tragediji u humanitarnom naselju Cerik u kojoj je otac vozeći automobil unazad iz nehata pregazio šesnaestomjesečnog sina.

Policija je odmah nakon prijave izašla na lice mjesta i preduzeli su sve mjere i radnje iz svoje nadležnosti na utvrđivanju okolnosti ovog događaja, rekla je portparol policije DŽevida Hukičević.

SRNA

