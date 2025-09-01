Podignuta optužnica protiv vlasnika "kuće strave" u Brčkom

Tužilaštvo Brčko distrikta BiH podiglo je optužnicu protiv dvoje lica zbog sumnje na zlostavljanje i iskorištavanje djece, dok je Osnovni sud potvrdio optužnicu protiv S.O. (43) zbog grubog zanemarivanja roditeljskih dužnosti.

Tužilaštvo Brčko distrikta BiH podiglo je optužnicu protiv lica Z.Đ. (72) i A.Đ. (38) iz Brčko distrikta BiH, inače vlasnika kuće u kojoj je 25. februara 2025. godine pronađeno 31 dijete bez roditeljskog nadzora, zbog osnovane sumnje da su izvršili više krivičnih djela.

Podignutom optužnicom, licu Z.Đ. (72) na teret se stavlja da je učinila krivično djelo neovlašćeno bavljenje određenim zanimanjem kao i krivično djelo zapuštanje i zlostavljanje djeteta u saizvršilaštvu sa licem A.Đ. (38), dok se licu A.Đ. (38) na teret, pored saizvršilaštva, stavlja krivično djelo zapuštanje i zlostavljanje djeteta, izvršenje krivičnih djela iskorištavanje djeteta radi pornografije i bludne radnje nad djetetom mlađim od 15 godina", stoji u saopštenju Tužilaštva Brčko distrikta.

S obzirom da je Osnovni sud Brčko distrikta BiH tek zaprimio predmetnu optužnicu, Tužilaštvo Brčko distrikta BiH moći će dati više informacija u vezi predmetnog slučaja nakon prijema odluke suda po podignutoj optužnici.

"U odnosu na ranije data saopštenja za javnost, vrijedi ukazati da je Osnovni sud Brčko distrikta BiH potvrdio i osmu optužnicu protiv roditelja S.O. (43) zbog osnovane sumnje da je grubo zanemarila svoju roditeljsku dužnosti zbrinjavanja prema svoje četvero djece", navodi se u saopštenju

