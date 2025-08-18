Podignuto osam optužnica za "kuću strave" u Brčkom

Tužilaštvo Brčko distrikta BiH podiglo je osam optužnica protiv 12 roditelja zbog krivičnog djela zapuštanja djece u slučaju pronalaska 31 djeteta bez roditeljskog nadzora u Brčkom!

Kako je saopštilo Tužilaštvo Brčko distrikta sud je do sada potvrdio sedam optužnica, dok se za jednu još čeka odluka suda.

”U dosadašnjem toku izuzetno složene i obimne istrage u vezi sa slučajem pronalaska 31 djeteta bez roditeljskog nadzora u Brčkom, tužilaštvo je otvorilo veći broj pojedinačnih predmeta i u osam predmeta podiglo je optužnice protiv ukupno 12 lica koja imaju svojstvo roditelja zbog osnovane sumnje da su izvršili krivično djelo zapuštanja i zlostavljanja djeteta”, saopštilo je Tužilaštvo Brčko distrikta.

Optuženo 12 roditelja za zanemarivanje 23 djece

Pojašnjavaju da se roditeljima V.I. (50) i H.T. (44) na teret stavlja da su grubo zanemarili svoje roditeljske dužnosti zbrinjavanja svoje sedmoro djece. Roditelji G.H (35) i F.O. (26) optuženi su za grubo zanemarivanje roditeljske dužnosti prema petoro djece, S.H. (27) i Š.O. (25) prema dvoje djece, N.H. (41) i L.Š. (37) prema dvoje djece, S.O. (43) zanemarivanje četvoro djece, M.H. (20) jedno dijete, za šta su optuženi V.H. (40), te A.H. (31).

To znači da je optužnicama obuhvaćeno 12 roditelja zbog grubog zanemarivanja roditeljske dužnosti zbrinjavanja za ukupno 23 djece. Ukoliko se dokaže krivice njima, prema zakonu, prijeti kazna od tri mjeseca do tri godine zatvora.

Djeca spavala po podu, bez dovoljno hrane

”U načinu izvršenja optuženim roditeljima se stavlja na teret da su tokom 2024. godine ostavili bez nadzora svoju džjecu licu Z.Đ. iz Brčkog, uz naknadu od 250 do 300 evra mjesečno po djetetu, znajući da lice Z.Đ. nije registrovana i osposobljena za obavljenje te djelatnosti, da ima veći broj djece koju čuva u toj kući. Da ih drži u neadekvatnim prostornim uslovima, neprilagođenim njihovom uzrastu, uz nedovoljne količine hrane, bez dovoljnog broja kreveta za svako dijete, pri čemu su djeca spavala po podu i po hodniku, ograničene slobode kretanja i mogućnosti izlaska na svjež zrak i u šetnju. Uz to su fizički kažnjavani za neposluh, neadekvatne higijenske uslove, te bez ljekarskih pregleda u slučaju potrebe, usljed čega je dana 25. februara 2025. godine, od strane nadležnih organa, zatečeno 31 zapušteno dijete bez roditeljskog nadzora”, navodi se u saopštenju Tužilaštva Brčko distrikta.

Za šestoro djece identitet nije potvrđen

Dodaju da su tokom istrage utvrdili da za dvoje roditelja nema elemenata počinjenog krivičnog djela prema njihovo dvoje djece i protiv njih je donesena naredba o obustavi istrage. Radi se o L.H. (22) i H.H. (19), kojima je dvoje djece vraćeno.

”Vrijedi istaknuti da je već u prvim danima po otvaranju ove vrlo složene i obimne istrage, pristupljeno utvrđivanju identiteta pronađene djece putem DNK analize, te na osnovu zaprimljenih rezultata do sada je pouzdano utvrđen identitet za 25 djece i roditeljstvo za 14 roditelja, dok za 6 djece još uvijek nije nesporno utvrđen identitet zbog nedostupnosti roditelja”, navode u Tužilaštvu, prenosi ATV.

Dodaju da se istraga protiv Z.Đ. i A.Đ. iz Brčkog, kojima je u ranijem periodu bio određen pritvor do 25. maja 2025. godine, nalazi se u završnoj fazi i u toku naredne sedmice očekuje se podizanje optužnica.

U daljem toku postupka, Osnovni sud Brčko distrikta BiH zakazati će ročišta za izjašnjenja o krivici naprijed navedenih roditelja kao optuženih lica.

