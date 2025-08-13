Slučaj "kuća strave" Brčkom: Podignute optužnice zbog pronalaska 31 djeteta

Tužilaštvo Brčko Distrikta BiH podiglo je prve optužnice u vezi sa slučajem pronalaska 31 djeteta u kući u naselju Ivici, potvrđeno je za portal "Avaza".

Izvor: Youtube RTV HIT/Screenshot/ustupljene fotografije

Ukupno je podignuto sedam optužnica, od kojih je pet već potvrđeno od strane Osnovnog suda u Brčkom, dok se potvrda za preostale dvije očekuje do kraja sedmice. Svi optuženi terete se za krivično djelo zanemarivanje djeteta.

Podsjetimo, za dvije osobe koje su bile privedene i saslušane, bio je određen pritvor u trajanju od dva mjeseca, koji im je istekao 25. maja.

Slučaj je dospio u javnost nakon što je policija u kući pronašla 31 dijete, uzrasta od nekoliko mjeseci do 12 godina, za koje se sumnja da su bile žrtve trgovine ljudima. O djeci trenutno brinu Centar za socijalni rad i Crveni krst u Brčkom.

Alarm je podignut kada je dvanaestogodišnja djevojčica uspjela da izađe iz kuće i zaustavi prolaznicu na ulici, čime je skrenula pažnju na cijeli slučaj.

