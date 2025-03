Djeci mijenjali imena, roditelji imali nekoliko identiteta: Tužilac objavio jeziva saznanja o kući strave u Brčkom

Utvrđen je identitet nekoliko djece pronađene u kući strave u Brčkom.

Izvor: Youtube/RTV HIT/Screenshot

Kuća strave u mjestu Ivici u Brčkom u kojoj je pronađeno čak 31 dijete za koje se sumnja da su bili žrtve trgovine djecom, ne prestaje da zabrinjava javnost. Najnovije informacije koje su objavljene na konferenciji za medije su te da su djeca koja su boravila u kući, u BiH dovedena iz nekoliko evropskih zemalja.

Nakon detaljne istrage u koju su uključeni i Europol i Interpol, a koja još uvijek traje utvrđen je identitet nekoliko djece pronađene u kući strave u Brčkom. Kako je danas rekao vršilac dužnosti glavnog tužioca Radmilo Ivanović, do sada je utvrđen identitet ukupno 19 djece.

"Identitet za 14 djece utvrđen je na osnovu ličnih dokumenata koje su imali ili koje su donijeli ovi roditelji. A za petoro djece imamo podatke ko su i šta su na osnovu izjava ostale djece koja su rekla kako se zovu, ko su im roditelji. Za 12 djece identitet još uvijek nije poznat. Imamo imena i prezimena, ali ne i potvrdu da su to zaista oni", rekao je Ivanović.

Djeca uzrasta od 2 do 12 godina

"Što se tiče uzrasta mogu vam reći, imamo sedmoro djece od 2 do 3 godine, šestoro djece imamo od 4 do 6 godina, troje djece od 7 do 9 godina i dvoje djece su uzrasta od 10 do 12 godina."

Prema ranijim informacijama koje je objavio MUP Brčko Distrikta, najmlađa među djecom bila je beba od nekoliko mjeseci, ali na osnovu iznesenih podataka na današnjoj konferenciji, sumnja se da njen identitet još uvijek nije poznat.

Mjesto rođenja djece

U kući strave živjele su ukupno 23 devojčice i 8 dječaka. Za njih 18 poznato je mjesto rođenja.

U Rimu u Italiji rođeno je šestoro djece

U Hrvatskoj je rođeno petoro djece,

U Barseloni je rođeno dvoje djece

U Nici u Francuskoj dvoje

U Bosni i Hercegovini dvoje

Mjesto prebivališta

Mjesto prebivališta utvrđeno je za 14 dece.

U Mostaru je prijavljeno šestoro

U Zagrebu troje

U Tuzli dvoje

U Brčkom dvoje

U Rijeci jedno

Državljanstva

Na osnovu istrage utvrđeno je državljanstvo 15 djece.

Devetoro djece ima državljanstvo Hrvatske

Na pitanje novinara da li su djeca koja su boravila u toj kući bila zlostavljana, glavni tužilac je rekao:

"Vama je poznato da su dva lica u pritvoru i da postoji osnovana sumnja. Da bi se odredio pritvor, mora da postoji osnovana sumnja, bar tako je sud utvrdio, postoji osnovana sumnja za zapuštanje i zlostavljanje lica. S tim sam odgovorio na vaše pitanje", zaključio je on.

Postoji sumnja da su djeci mijenjana imena

Radmilo Ivanović izjavio je da stalno dobija dojave da neka lica mijenjaju identitete, zbog čega sumnja da su kroz isti proces prošla i djeca.

"Ja kao tužilac, redovno dobijam svaki dan, bilo od raznih organa iz Bosne i Hercegovine, obavještenje da određena lica mijenjaju ime i prezime, pa je potrebno da provjerimo da li se ona nalaze u našim evidencijama. Dakle, vjerujem da su ova djeca koja su tu prošla takav proces", rekao je Ivanović.

Roditelji djece imaju nekoliko identiteta

Šef policije Brčko Distrikta Goran Pisić rekao je da je do ove situacije došlo, jer su zakazale institucije, ne samo iz Brčkog već i iz Evropske unije.

"Jako je poražavajuće da se ovo dešava bilo gdje. Očito da su zakazale sve institucije ne samo u Brčkom nego i u Evropskoj uniji I Bosni i Hercegovini. Problem trgovine djecom, zlostavljanje, eksploatacija, pedofilija je međunarodni problem. Imamo roditelje djece koja imaju 2, 3 identiteta jedni su rođeni u dvije tri države i grada. Ovdje se radi o organizovanom kriminalu gdje bi trebali imati pomoć svih institucija", rekao je šef policije.

Podsjetimo, u kući u naselju Ivici pronađeno je 31 dijete uzrasta do 12 godina za koje se sumnja da su žrtve trgovine ljudima. Zbog toga, 25. februara su uhapšene tri osobe, a sutradan je uhapšeno još pet osoba.

Za kuću strave u Brčkom se saznalo kada je djevojčica od 12 godina izašla na ulicu i zaustavila prolaznicu, a detalje pročitajte u odvojenoj vijesti.

Većina djece imala hrvatske papire

Kako je "Blic" pisao sumnja se da je nekoliko djece imalo državljanstvo Hrvatske, a nekim od njih su lična dokumenta i istekla.

(Blic, Mondo.rs)