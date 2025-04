Na šetalištu u Banjaluci uočena zmija veća od jednog metra (VIDEO)

Na banjalučkom šetalištu kraj Vrbasa u naselju Obilićevo, građani su se sinoć susreli sa zmijom dugačkom više od jednog metra.

Zmija je bila obmotana oko ograde kraj samog puta, a Banjalučani su bili iznenađeni cijelim prizorom, iako je bila riječ o riječnoj zmiji – Ribarici, koja je u potpunosti bezopasna, ali svojim izgledom ipak izaziva nelagodu. Ova vrsta zmije u Hrvatskoj se vodi kao zaštićena vrsta, a kod nas nije iznenađenje vidjeti je u ovom periodu, naročito kada je vrijeme parenja.

„Zmiju sam vidjela u naselju Obilićevo uz šetalište na veoma prometnom i vidljivom mjestu, što me je iskreno iznenadilo. Nisam očekivala da ću nešto ovako vidjeti i ovo mi je prvi put da vidim zmiju Ribaricu ovdje, iako znam da je riječ o neotrovnoj vrsti. Uprkos tome, scena nije bila nimalo prijatna, posebno zbog blizine ljudi. Smatram da je važno da se građani obavijeste i da budu na oprezu, naročito roditelji s malom djecom. Iako je u pitanju neotrovna zmija, sama pojava na prometnom mjestu nije zanemariva“, rekla je Banjalučanka Ivana Ševarika.

Goran Šukalo, profesor na Katedri za zoologiju, za Banjaluka.net je objasnio da je ovakva pojava u potpunosti normalna, jer su rijeke za ove vrste zmija prirodno stanište, pa se uvijek tuda i kreću. Naglasio nam je da su Ribarice toliko bezopasne da čak i nemaju refleks za ugriz te štaviše same pobjegnu od ljudi.

„Slijedi period parenja, pa se ove zmije očekuju u većem broju. Ribarice organizuju spletove, kada se prilikom parenja na jednom mjestu okupi više mužjaka i ženki, pa je povećano uočavanje. Ljudi to povezuju sa najezdom, a u stvari je jedna normalna prirodna pojava. One su ovdje vrlo česte te čine jednu od najbrojnijih populacija“, rekao je Šukalo.

Profesor Šukalo je prilikom jednog istraživanja uz rijeku Vrbanju imao priliku da unutar jednog kilometra uoči više od 400 jedinki ove vrste zmija, što govori da otprilike na svakih pet metara dođe jedna Ribarica.

„Ona je neotrovna, bezopasna i nema refleks za ujedanje, čak ni u napadu. Bez obzira na sve, one izazivaju strah kod ljudi koji nisu upućeni u prirodu ovih zmija. Upoređuju ih sa otrovnicama, zmijama Šarkama, kojih čak i nema kod nas“, izjavio je Šukalo.

Šukalo je iskoristio priliku i da upozori javnost da je ovo vrijeme kad je očekivano za vidjeti ove zmije u našoj okolini.

„Ribarica će se sama skloniti, a ukoliko neko nema strah, može da je pomjeri i vrati u vodu. Veća opreznost, nema razloga za brigu, problem mogu predstavljati zmije poput Poskoka, a po ove druge koje se nalaze kod nas nema potrebe da izazivaju glavobolju“, zaključio je Šukalo.

Zmija ribarica

Ribarica ili kockasta vodenjača (Natrix tessellata Laurenti) je neotrovna zmija iz porodice guževa (Colubridae). Tijelo je vitko, bočno malo spljošteno. Ženke su veće od mužjaka, duge do 130 cm dok mužjaci rijetko prelaze 80 cm dužinu. Boja gornje strane varira između različitih tonova sive, smeđe i maslinaste, te može izgledati vrlo svijetla do vrlo tamna. Trbušna strana je bijela do žuta s uzorkom crnih, kvadratnih linija. Glava je uska i oštra, na tjemenu može imati tamni uzorak u obliku V. Oči imaju okrugle zjenice i žuti obrub zjenice, vanjski dio očiju je smeđi do crni. Jezik završava u dva uska i izdužena vrha. Mlade zmije imaju svjetliju osnovnu boju.

Rasprostranjena je u središnjoj, južnoj i jugoistočnoj Europi te u zapadnoj i srednjoj Aziji, Staništa su joj vodena mjesta, slatke rijeke, jezera, ribnjake i močvare, gdje ima vegetacije uz obalu. Nalazi se ponekad i do 2200 metara nadmorske visine.

Vješta je plivačica u vodi i na površini, provodi puno vremena u vodi gdje pronalazi svoj plijen, povremeno izađe van vode kako bi udahnula ali u vodi se može zadržavati i do 2 sata. Aktivna je većinom danju iako za vrijeme vrućih ljetnih sati lovi i noću. Hrani se većinom ribama, rjeđe vodozemcima poput žaba, koje guta još žive. Na kopno ide kako bi probavila hranu, radi parenja te hibernacije. Kada se osjeća ugroženom, ne grize, nije agresivna, uglavnom bježi, pretvara se da je mrtva i otpušta neugodan miris kako bi odvratila predatore.

