Tijelo više puta premještali na nepoznate lokacije: Posljednji koraci u rješavanju misterije nestanka Danke Ilić

Postupak ispitivanja optužnice u slučaju Danke Ilić prebačen je u Viši sud u Negotinu.

Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić/MUP/ Facebook/prinstcereen

U postupku ponovnog odlučivanja u slučaju nestanka i smrti Danke Ilić (2), Apelacioni sud u Nišu je naložio dopunu istrage, ocijenivši da je potrebno dodatno razjasniti okolnosti i provjeriti valjanost prikupljenih dokaza, uključujući i odbrane saokrivljenih.

Kako se navodi u zvaničnom saopštenju, novo sudsko vijeće, u izmijenjenom sastavu, biće u obavezi da, između ostalog, sprovede rekonstrukciju pod identičnim uslovima kako bi se preciznije utvrdilo činjenično stanje, ali i da sasluša majku Danke Ilić, Ivanu.

"Obavljanjem rekonstrukcije događaja po kazivanju svakog okrivljenog ponaosob, posebno po kazivanju majke djeteta I.I. (Ivane Ilić) koju ponovo ispitati u svojstvu svjedoka, sve u identičnim meteorološkim uslovima, doba dana i pri identičnom međusobnom položaju objekata i parkiranog vozila u dvorištu kuće oštećene I.I. (Ivane Ilić) u naselju Banjsko polje i zaustavnih pozicija službenih vozila na ulici u blizini kuće - pojate", navodi se u obrazloženju odluke Apelacionog suda u Nišu.

Rekonstrukcija će se obaviti, prema odluci Apelacionog suda u Nišu, na osnovu do sada prikupljenog dokaznog materijala (podaci iz zapisnika o uviđaju, skica lica mjesta, foto dokumentacije i mišljenja vještaka iz određenih oblasti i ostalo).

Pomogao Jankoviću, a opisane radnje Dragijevića

Iz Apelacionog suda u Nišu ukazali su na to da je nužno da vanpretresno vijeće, prilikom ponovnog odlučivanja, ima u vidu da je činjenični opis djela u odnosu na okrivljenog Radoslava Dragijevića, "protivrečen sam sebi i pravno neodrživ".

"Navodi se da je ovaj okrivljeni opravdano sumnjiv da je pomogao okr. S.J. (Srđanu Jankoviću), saizvršiocu krivičnog djela - teško ubistvo, iako su nadalje opisane radnje okrivljenog D.D. (Dejana Dragijevića) - usmrtio dijete, tijelo sa deponije donio u kuću u s...., i uz znanje oca, okr. R. (Radoslava) tijelo ponovo premjestio u neku napuštenu kuću), a kada su obojica okrivljenih lišeni slobode, okr.R. (Radoslav) je tijelo djeteta ponovo premestio na drugu nepoznatu lokaciju", pojašnjeno je u odluci Apelacionog suda.

Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić/Facebook

Kako se navodi, imajući u vidu imperativnu odredbu iz st.3 čl.332 Krivičnog zakonika i st.5 čl.333 Krivičnog zakonika, nužno je ispitati da li u konkretnom slučaju, pri takvom činjeničnom opisu, ima mjesta optužbi prema okrivljenom Radoslavu Dragijeviću.

"Imajući u vidu navedenu odredbu da se neće kazniti izvršilac ukoliko je pružio pomoć krvnom srodniku nakon izvršenog krivičnog djela ili nije prijavio takvog srodnika da je izvršio krivično djelo", piše u odluci Apelacionog suda u Nišu.

Tri stvari koje vanpretresno vijeće mora da ispuni

Apelacioni sud u Nišu naveo je da je, prilikom ponovnog ispitivanja osnovanosti predmetne optužnice, vanpretresno vijeće u izmenjenom sastavu u obavezi da:

iznese jasne, dovoljne i pravilne razloge o postojanju opravdane sumnje u pogledu činjenica koje čine obilježja krivičnih djela koje se okrivljenima stavljaju na teret

navede konkretne dokaze iz kojih proizilaze ove činjenice

da svoju ocjenu navoda iz odgovora na optužnicu

"Kada postupi po primjedbama iz ovog rješenja, prvostepeni sud će na osnovu kvantitativne (ne kvalitativne ocjene dokaza koja je u ingerenciji pretresnog vijeća u kontradiktornom postupku), donijeti pravilnu i zakonu zasnovanu odluku", zaključuje se u odluci Apelacionog suda u Nišu.

Predmet prebačen u drugi sud

Kako smo pisali, postupak ispitivanja optužnice u slučaju Danke Ilić prebačeno je iz Višeg suda u Zaječaru u Viši sud u Negotinu.

Ta odluka je uslijedila nakon što je Apelacioni sud u Nišu u svom rješenju naveo da je potrebno optužnicu za smrt Danke Ilić ispitati u izmenjenom sudskom sastavu.

"To znači da sudije koje su na bilo koji način bile uključene u predmet - da li je to određivanje pritvora, ispitivanje optužnice, produženje pritvora, ne mogu postupati u novom ispitivanju optužnice. Zbog toga, Viši sud u Zaječaru je tražio da im se dodijeli novo sudsko veće, a Apelacioni sud u Nišu je smatrao da bi predmet trebalo da se izmjesti u najbliži viši sud u toj regiji. To je upravo Viši sud u Negotinu", pojasnio je tada izvor .

(Blic/Mondo)