Banjaluka spremna za doček Nove godine, popunjeni svi smještajni kapaciteti

Banjaluka je spremna za proslavu Nove godine na otvorenom, uz nastup Nataše Bekvalac.

Izvor: Grad Banja Luka

Program počinje od 21.00 čas na platou ispred sportskog kompleksa u Parku Mladen Stojanović, a uvod u novogodišnju noć napraviće banjalučki umjetnik Damjan Vračar, rečeno je u Gradskoj upravi.

Žurka za najmlađe sugrađane biće upriličena danas od 11.00 časova u Parku Petar Kočić.

Na istoj lokaciji sutra naveče će nastupiti Aco Pejović. Program počinje od 21.00 čas uz nastupe Damjana Vračara i Olje Babić.

Smještajni kapaciteti u Banjaluci gotovo su u potpunosti popunjeni, što potvrđuje veliku zainteresovanost gostiju za proslavu novogodišnjih praznika, rečeno je ranije u banjalučkoj Turističkoj organizaciji.

Banjaluka raspolaže sa 2.321 ležajem hotelskog tipa, kao i sa više od 500 registrovanih smještajnih jedinica u privatnom smještaju, popularno poznatih kao "stan na dan".

(Srna)