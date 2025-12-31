logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Banjaluka spremna za doček Nove godine, popunjeni svi smještajni kapaciteti

Banjaluka spremna za doček Nove godine, popunjeni svi smještajni kapaciteti

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
0

Banjaluka je spremna za proslavu Nove godine na otvorenom, uz nastup Nataše Bekvalac.

Banjaluka spremna za doček Nove godine Izvor: Grad Banja Luka

Program počinje od 21.00 čas na platou ispred sportskog kompleksa u Parku Mladen Stojanović, a uvod u novogodišnju noć napraviće banjalučki umjetnik Damjan Vračar, rečeno je u Gradskoj upravi.

Žurka za najmlađe sugrađane biće upriličena danas od 11.00 časova u Parku Petar Kočić.

Na istoj lokaciji sutra naveče će nastupiti Aco Pejović. Program počinje od 21.00 čas uz nastupe Damjana Vračara i Olje Babić.

Smještajni kapaciteti u Banjaluci gotovo su u potpunosti popunjeni, što potvrđuje veliku zainteresovanost gostiju za proslavu novogodišnjih praznika, rečeno je ranije u banjalučkoj Turističkoj organizaciji.

Banjaluka raspolaže sa 2.321 ležajem hotelskog tipa, kao i sa više od 500 registrovanih smještajnih jedinica u privatnom smještaju, popularno poznatih kao "stan na dan".

(Srna)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Banjaluka Nova godina

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ