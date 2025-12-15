Stanivuković najavio spektakl: Nataša Bekvalac i Aco Pejović na dočeku Nove godine u Banjaluci

Gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković predstavio je u Beogradu plan novogodišnjeg dočeka u gradu, najavivši spektakularne koncerte regionalnih zvijezda Nataše Bekvalac i Ace Pejovića.

Izvor: A. Čavić/Grad Banjaluka

Stanivuković je istakao da će praznično uređenje i bogat muzički program učiniti Banjalučane i posjetioce iz regiona dijelom jedinstvene praznične atmosfere.

„U Banjaluci već vlada praznično raspoloženje i s ljubavlju ćemo dočekati sve predstojeće praznike. Trudićemo se da i ovoga puta budemo dobri domaćini, jer Banjaluka je porodica i tu je za svakog čovjeka, kako za onog koji ovdje živi, tako i za svakog gosta“, rekao je Stanivuković.

On je istakao da Banjaluka iz godine u godinu obara rekorde posjećenosti.

„Prošle godine zabilježeno je 170.000 noćenja, a ove godine već bilježimo rast od deset odsto i na to smo zaista ponosni. Uspijevamo jer se trudimo da iz godine u godinu imamo i sjajne izvođače. Ovoga puta pozvali smo našu Natašu Bekvalac i Acu Pejovića, čija muzika oduševljava sve generacije iz cijelog regiona“, naveo je gradonačelnik.

Stanivuković je dodao da će posjetioci moći uživati i u predivnom novogodišnjem ambijentu, uređenim parkovima, šetališnim zonama i programima „Zimzobala“ i „Zimzoparka“.

„Banja Luka sija posebnim sjajem, a svi posjetioci mogu osjetiti magiju našeg grada“, rekao je on i pozvao goste iz regiona da dođu i proslave praznike u Banjoj Luci.

Nataša Bekvalac istakla je da joj je čast što će Novu godinu dočekati sa Banjalučanima i posjetiocima.

„Moj tim i ja pripremamo spektakl, jedan neobičan nastup, pjevaćemo i stare i nove pjesme i nadam se da ćemo ispuniti očekivanja Banjalučana i svih posjetilaca“, rekla je Bekvalac.

Aco Pejović rekao je da se raduje gostovanju u Banjaluci, mjestu u kojem se osjeća kao kod kuće.

„Nataša će nastupiti na dočeku 2026. godine, a meni je čast što ću pjevati prvog dana Nove godine. Daćemo sve od sebe da obje večeri budu za pamćenje. Očekuju vas dva vrhunska koncerta i pozivam Banjalučane, ali i posjetioce iz cijelog regiona i Evrope, da nam se pridruže“, izjavio je Pejović.

Novogodišnji doček biće održan na platou kod novog sportskog kompleksa Parka „Mladen Stojanović“.