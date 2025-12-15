logo
Mladen Tomić u KSETU 20. decembra: Šest sati muzike i plesa

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.ba
Banjalučki DJ i producent Mladen Tomić nastupiće u subotu, 20. decembra, u banjalučkom KSET-u, gdje će publici prirediti specijalni cjelovečernji nastup pod nazivom "All Night Long".

Mladen tomić 20. decembra u banjalučkom kset pabu Izvor: Promo

Tokom šest sati neprekidne svirke, od 21 čas do 3 sata iza ponoći, Tomić će publiku povesti na muzičko putovanje kroz različite žanrove elektronske muzike, od house zvuka do energičnog techna.

Organizatori najavljuju veče ispunjeno snažnim ritmovima, groovom i emotivnom atmosferom, po kojoj je ovaj izvođač prepoznatljiv.

Ulaznice po cijeni od 10 KM dostupne su u Caffe Cinecittà, u ulici Veselina Masleše u Banjaluci.

Nastup u KSET-u najavljuje se kao jedan od značajnijih klupskih događaja ove zime u gradu.

