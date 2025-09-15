logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

“Kafetonin” – novi muzički koncept stiže u Banjaluku

“Kafetonin” – novi muzički koncept stiže u Banjaluku

vesna.jpg
Autor Vesna Kerkez
0

Organizacija NOW WE DEEP, poznata po svom angažmanu na muzičkoj i kulturnoj sceni Banjaluke od 2019. godine, predstavlja novi projekat pod nazivom “Kafetonin”.

Kafetonin žurka u Ciglani u Banjaluci Izvor: Kafetonin

Riječ je o formatu koji kombinuje jutarnje druženje i muziku, nudeći publici drugačiji doživljaj urbanog prostora.

Premijerno izdanje održaće se 20. septembra u Ciglani, u periodu od 11 do 15 časova. Za muzički program biće zaduženi Aljoša, Mekhu, Machado i Luka Čikić, već dobro poznata imena regionalne elektronske scene.

“Kafetonin” je zamišljen kao događaj koji otvara novo poglavlje u načinu na koji se publika u Banjaluci susreće s muzikom. Ideja je da se stvori dnevni prostor okupljanja, gdje kvalitetna selekcija muzike dolazi u prvi plan i gradi atmosferu koja povezuje ljude uz prvu jutarnju kafu.

Pored lokalnih aktivnosti, NOW WE DEEP kroz svoju platformu sarađuje i sa renomiranim svjetskim muzičarima, čime Banjaluka dobija vezu sa savremenim globalnim tokovima. Vizija organizacije je da se kroz ovakve projekte lokalna zajednica uključi u širu kulturnu priču i dobije iskustva koja prevazilaze granice grada.

Premijera u Ciglani predstavlja tek prvi korak u razvoju koncepta, koji bi u budućnosti mogao postati redovni dio banjalučke scene i nova tradicija u gradu na Vrbasu.

Ulaz na događaj je besplatan.

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

žurke Banjaluka

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA