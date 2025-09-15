“Kafetonin” – novi muzički koncept stiže u Banjaluku

Organizacija NOW WE DEEP, poznata po svom angažmanu na muzičkoj i kulturnoj sceni Banjaluke od 2019. godine, predstavlja novi projekat pod nazivom “Kafetonin”.

Izvor: Kafetonin

Riječ je o formatu koji kombinuje jutarnje druženje i muziku, nudeći publici drugačiji doživljaj urbanog prostora.

Premijerno izdanje održaće se 20. septembra u Ciglani, u periodu od 11 do 15 časova. Za muzički program biće zaduženi Aljoša, Mekhu, Machado i Luka Čikić, već dobro poznata imena regionalne elektronske scene.

“Kafetonin” je zamišljen kao događaj koji otvara novo poglavlje u načinu na koji se publika u Banjaluci susreće s muzikom. Ideja je da se stvori dnevni prostor okupljanja, gdje kvalitetna selekcija muzike dolazi u prvi plan i gradi atmosferu koja povezuje ljude uz prvu jutarnju kafu.

Pored lokalnih aktivnosti, NOW WE DEEP kroz svoju platformu sarađuje i sa renomiranim svjetskim muzičarima, čime Banjaluka dobija vezu sa savremenim globalnim tokovima. Vizija organizacije je da se kroz ovakve projekte lokalna zajednica uključi u širu kulturnu priču i dobije iskustva koja prevazilaze granice grada.

Premijera u Ciglani predstavlja tek prvi korak u razvoju koncepta, koji bi u budućnosti mogao postati redovni dio banjalučke scene i nova tradicija u gradu na Vrbasu.

Ulaz na događaj je besplatan.

