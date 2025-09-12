Uskoro izlazi film o Viktoriji Bekam: Ništa nije uljepšano, biće suza, pojaviće se i sin sa kojim ne razgovara

Netfliks je objavio nove detalje o dokumentarcu o životu i karijeri Viktorije Bekam. Potvrđen je i datum izlaska.

Godinu dana nakon prve najave, Netfliks je objavio nove detalje o dokumentarcu o životu i karijeri Viktorije Bekam. Potvrđen je i datum izlaska - na platformu stiže za manje od mjesec dana, tačnije 9. oktobra.

Film izlazi skoro dvije godine nakon dokumentarca o njenom suprugu, Dejvidu Bekamu.

Dejvid ju je nagovorio

Nakon što je dokumentarac o Dejvidu iz 2023. godine doživeo veliki uspjeh, Netfliks je najavio da će snimiti film i o njegovoj boljoj polovini - Viktoriji. U razgovoru za Bloomberg, dizajnerka je otkrila da ju je suprug nagovorio da snimi film.

"Iskreno, nisam bila sigurna da li iko zaista želi da vidi šta radim svaki dan. Film se fokusira na ono što radim i moju ulogu osnivačice i kreativne direktorke dva brenda", izjavila je.

"Dugo sam razmišljala o tome, a onda sam shvatila da je sada pravo vrijeme za to. Oblikovalo me četvorogodišnje razdoblje u mom životu kada sam bila članica Spajs Girls, i na to sam veoma ponosna. Ali uz to su došle i sve predrasude", nastavila je Viktorija.

"U modnoj industriji stvaram sopstvene kolekcije skoro 20 godina. I trebalo mi je ovoliko dugo da se osjetim dovoljno samouvjereno u ono što radim i u svoj brend, a sada znam da je vrijeme da govorim o svojoj prošlosti".

Priznala da u filmu neće biti uljepšavanja

"Mogu da govorim o svom putovanju, mogu da govorim o borbama, jer sada to mogu da uradim sa samopouzdanjem, znajući da to neće nanijeti štetu brendu. Ništa nije uljepšano, biće suza. I pala mi je na pamet misao neki dan: kako ću se osjećati kada vidim te suze na velikom ekranu? Ili na iPhone-u? Da budem potpuno iskrena, sada sam u rukama montažera".

Dejvid je još jednom pokazao koliko podržava svoju suprugu - objavio je storiju na Instagramu u kojoj je podijelio vijest o izlasku filma i napisao: "Ponosan sam na tebe" uz srce, i dodao je i da ne može da dočeka da pogleda film.

Bruklin u filmu uprkos svađi?

Viktorija je ostavila po strani tugu zbog otuđenja od svog najstarijeg sina Bruklina i pobrinula se da se on ipak pojavi u njenom predstojećem dokumentarcu na Netflixu, piše Daily Mail.

Iako modna dizajnerka navodno nije imala nikakav kontakt sa Bruklinom (26) od maja, odbila je da izbaci snimke sa njim iz dokumentarca koji prati razvoj njene poslovne imperije. Izvori bliski projektu otkrivaju da će se u jednoj sceni vidjeti kako Bruklin pomaže da se očisti pista na njenoj reviji tokom Nedjelje mode u Parizu u septembru 2024, nakon što je počela jaka kiša.

Viktorija (51) će se u toj sceni obratiti svom timu i porodici, tražeći da svi priskoče u pomoć i počnu da brišu pistu. Sva Viktorijina djeca će se pojaviti u emisiji.

Pogledajte Viktoriju i ćerku Harper u galeriji:

