Srpska stjuardesa o Čarliju Šinu: Mrtav pijan vozio avion sa 300 putnika, otkrivene tajne iz kokpita

Čarli Šin je priznao da je upravljao avionom sa 300 putnika dok je bio pijan u šokantnom Netfliks dokumentarcu.

Izvor: X printescreen / Charlie Sheen

Bio je jedno od najvećih imena u svijetu šou-biznisa, i iako je zvijezda Čarlija Šina (60) ponovo počela da sija u Holivudu, put do toga bio je dug i pun prepreka.

Rođen kao Karlos Estevez, sin slavnog Marina Šina je imao rane uloge u filmovima poput "Vod" i "Slobodan dan Ferisa Bjulera", prije nego što je dobio veliku priliku zamijenivši Majkla Dž. Foksa kao glavnu zvijezdu serije "Spin City" na ABC-ju.

Drugi ga možda najviše pamte po ulozi Čarlija Harpera u seriji "Dva i po muškarca". Prije nego što je otpušten zbog problema kao što su javna zloupotreba supstanci i komentari upućeni tvorcu serije Čaku Loriju, Šin je bio najplaćeniji glumac na televiziji, zarađujući 1,8 miliona dolara po epizodi 2010. godine.

Piloti ga zvali i dali mu da upravlja avionom

Govoreći u najnovijem Netliksovom dokumentarcu "aka Charlie Sheen", sam glumac je otkrio neke detalje o svom burnom životu. Jedna od najšokantnijih ispovesti koju je podelio, pored toga da je imao odnose i sa muškarcima, jeste da je, navodno, jednom prilikom dok je bio pijan upravljao avionom sa 300 putnika na letu.

U razgovoru sa rediteljem Endruom Renzijem, Šin se prisetio da je bio pod dejstvom alkohola dok se svađao sa svojom prvom suprugom, Donom Pil. Par je 1995. godine letio u inostranstvo na medeni mjesec, i uprkos tome što je bio vidno alkoholisan, posada leta ga je ipak pozvala u kabinu pilota i dozvolila mu da "nakratko" preuzme komande aviona.

Nakon što se pojavio dokumentarac koji je obradio priču o avionskoj nesreći u kojoj je poginulo 75 ljudi jer je pilot pustio svoju djecu da upravljaju avionom, Šinova ispovijest djeluje još alarmantnije.

Opisujući šta se dogodilo u jednoj od uvodnih scena, Šin je rekao: "Tu sam, pijan, sa skoro 300 ljudi koji spavaju iza mene, bijesnom mladom 6 metara iza mene, i počinjem da upravljam ovim avionom".

Obučen u pilotsku kapu i sako koji su mu ustupili piloti tokom leta, prisjetio se da je pomislio: "Ova savršena, magična leteća mašina reagovala je na način koji ne mogu da opišem riječima. Krenuli smo malo da se zanosimo".

Kada je kopilot shvatio da Šin možda nije u stanju da bezbjedno upravlja letelicom, navodno su brzo uključili autopilota - prije nego što je došlo do bilo kakvog incidenta.

Stjuardesa nam objašnjava šta se dešava iza kulisa

Povodom ove priče kontaktirali smo stjuardesu, koja je dugo radila za jednu stranu avio-kompanju sa predstavništvom u Beogradu, te nam je iznijela šok detalje iz aviona, kojima je i sama svjedočila.

"Na početku karijere u avijaciji, sjećam se da se dešavalo da piloti, kada saznaju da je na letu neka atraktivna pjevačica ili javna ličnost koju vole - saopšte stjuardesama da je pozivaju u kokpit. Iako to nije dozvoljeno iz bezbjednosnih protokola, da bilo ko osim članova posade ulazi u kokpit tokom leta, pa... samo ću reći da se to nije mnogo poštovalo," objašnjava pa dodaje:

"Ipak, pojedinci su za to snosili posljedice, te je jedan kolega dobio i otkaz kada se saznalo. Nakon toga se pooštrila procedura, pa to više nisu smjeli da rade. Na zemlji je druga priča, kada recimo djeca ili članovi njihove porodice požele da se slikaju u pilotskim mjestima. Gledala sam dokumentarac o Čarliju Šinu, mogu samo da kažem da je to što je ispričao jezivo... da se to tada saznalo, vrlo je vjerovatno bi neko završio u zatvoru".

Pogledajte trejler za dokumentarac:

trejler za dokumentarac aka Charlie Sheen Izvor: Youtube / Netflix

Nikolas Kejdž glumio da je pilot kojem se slošilo

Ovo nije bila jedina priča vezana za avione - u drugom delu Netfliksovog dokumentarca, Šin razjašnjava i događaj u kojem je, prema njegovim riječima, Nikolas Kejdž preuzeo razglas u avionu i pretvarao se da je mentalno nestabilan kapetan.

Vlasti su nakon slijetanja ušle u avion, ali su obojicu pustile uz strogo upozorenje, što je, prema Šinu, bilo pravo olakšanje. Naime, u šokantnom obrtu, on tvrdi da je u tom trenutku imao kesu kokaina zalijepljenog za nogu, ali da nije došlo do pretresa, jer su policajci čim su ugledali poznate glumce - progledali im kroz prste.

U drugim dijelovima dokumentarca "aka Charlie Sheen", glumac otkriva i zanimljive (i bizarne) anegdote iz svog života: kako je kao dijete snimao filmove s Džordžom Klunijem, kako je jednom prilikom stavio kocku leda u zadnjicu da bi ostao budan tokom snimanja filma "Free Money", kao i da je upravo Klint Istvud bio taj koji je prvi inicirao intervenciju zbog njegovog ponašanja kada su ga poslali na rehabilitaciju.

(MONDO)