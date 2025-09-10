Glumac Čarli Šin otkrio je šokantne detalje svog prvog intimnog odnosa.

Izvor: Riccardo S. Savi / Getty images / Profimedia

Poznat po brojnim skandalima i borbi sa zavisnošću od droge i alkohola, kontroverzni glumac Čarli Šin ponovo je iznenadio javnost otkrivajući nove, lične detalje iz svog života. Ovoga puta podijelio je priču o tome kako je izgubio nevinost.

Pogledajte fotografije Čarlija Šina:

Vidi opis Izgubio nevinost u 15. godini sa prostitukom: Veliki holivudski zavodnik godinama je u celibatu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Youtube/printscreen/Two and a Half Men Br. slika: 13 1 / 13 Izvor: YouTube/screenshot/Loose Women Br. slika: 13 2 / 13 Izvor: YouTube/Warner Bros Br. slika: 13 3 / 13 AD Izvor: CBS Collection / Everett / Profimedia Br. slika: 13 4 / 13 Izvor: Printscreen/YouTube Br. slika: 13 5 / 13 Izvor: DFree/Shutterstock Br. slika: 13 6 / 13 AD Izvor: HMP-Berlin/Shutterstock Br. slika: 13 7 / 13 Izvor: Tinseltown/Shutterstock Br. slika: 13 8 / 13 Izvor: Featureflash Photo Agency/Shutterstock Br. slika: 13 9 / 13 AD Izvor: Featureflash Photo Agency/Shutterstock Br. slika: 13 10 / 13 Izvor: Featureflash Photo Agency/Shutterstock Br. slika: 13 11 / 13 Izvor: s_bukley/Shutterstock Br. slika: 13 12 / 13 AD Izvor: Kathy Hutchins/Shutterstock Br. slika: 13 13 / 13

Čarli Šin otkrio je da je izgubio nevinost kada je imao 15 godina odnosno bio u drugom razredu srednje škole, sa prostitutkom u Las Vegasu. Uzeo je kreditnu karticu svog oca, glumca Martina Šina, kako bi joj platio i sa sobom poveo druga, piše u njegovim memoarima "The Book of Sheen: A Memoir" koji su od juče u prodaji, dok je premijera dokumentarca zakazana za danas na Netfliksu.

U knjizi se navodi da se prelijepa riđokosa prostitutka zvala Kendi. Piše da su Čarli i njegov drug "pozajmili" kreditnu karticu glumčevog oca i uputili se u Grad grijeha", kao i da im je Kendi "uzvratila nivoom fizičke velikodušnosti za koju nijedno od njih nije znao da postoji".

Kako se navodi, "Šin nije mogao da uzvrati takvu uslugu". "Bila je En-Margret u najboljim godinama sa Masterkard karticom. (Nije me bilo briga što je provlačenje trajalo duže od s*ksa.) Bilo je sve čemu sam se nadao, bilo je sve što sam mogao da zamislm", napisao je i naglasio: "Da se zna, ja sam bio prvi", aludirajući da je njegov drug Džio nakon njega imao s*ksualni odnos sa istom ženom.



Nakon ovog čina Kendi je pitala Čarlija Šina "da li može da probudi oca kako bi joj dao autogram".

Martin Šin je pobjesnio kada je čuo šta je njegov sin uradio, održao mu je predavanje od dva sata o odnosima.

"Stalno sam naglašavao koliko je Kendi prekrasna i kakvu smo sjajnu ponudu dobili za tu cijenu. Izraz njegovog lica govorio mi je da smo nadrljali", piše u knjizi.

Osam godina u celibatu

Pisao je o svojoj borbi sa porocima i nadi da će živjeti bolje. Otkrio je da je osam godina u celibatu.

"O, moj Bože, toliko dugo je s*ks bio jedino što me zanimalo, ili je bio pri vrhu liste prioriteta. I zato sam celibat jednostavno vidio kao neophodan odmor od tih aktivnosti. To ne znači da zatvaram vrata svim opcijama u budućnosti. Ne, apsolutno bih bio spreman za neku vrstu druženja", poručio je Čarli Šin koji se tri puta ženio i ima petoro djece.

( Žena.Blic/ MONDO)