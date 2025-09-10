logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Izgubio nevinost u 15. godini sa prostitukom: Veliki holivudski zavodnik godinama je u celibatu

Izgubio nevinost u 15. godini sa prostitukom: Veliki holivudski zavodnik godinama je u celibatu

0

Glumac Čarli Šin otkrio je šokantne detalje svog prvog intimnog odnosa.

Čarli Šin o prvom intimnom odnosu Izvor: Riccardo S. Savi / Getty images / Profimedia

Poznat po brojnim skandalima i borbi sa zavisnošću od droge i alkohola, kontroverzni glumac Čarli Šin ponovo je iznenadio javnost otkrivajući nove, lične detalje iz svog života. Ovoga puta podijelio je priču o tome kako je izgubio nevinost.

Pogledajte fotografije Čarlija Šina:

Čarli Šin otkrio je da je izgubio nevinost kada je imao 15 godina odnosno bio u drugom razredu srednje škole, sa prostitutkom u Las Vegasu. Uzeo je kreditnu karticu svog oca, glumca Martina Šina, kako bi joj platio i sa sobom poveo druga, piše u njegovim memoarima "The Book of Sheen: A Memoir" koji su od juče u prodaji, dok je premijera dokumentarca zakazana za danas na Netfliksu.

U knjizi se navodi da se prelijepa riđokosa prostitutka zvala Kendi. Piše da su Čarli i njegov drug "pozajmili" kreditnu karticu glumčevog oca i uputili se u Grad grijeha", kao i da im je Kendi "uzvratila nivoom fizičke velikodušnosti za koju nijedno od njih nije znao da postoji".

Kako se navodi, "Šin nije mogao da uzvrati takvu uslugu". "Bila je En-Margret u najboljim godinama sa Masterkard karticom. (Nije me bilo briga što je provlačenje trajalo duže od s*ksa.) Bilo je sve čemu sam se nadao, bilo je sve što sam mogao da zamislm", napisao je i naglasio: "Da se zna, ja sam bio prvi", aludirajući da je njegov drug Džio nakon njega imao s*ksualni odnos sa istom ženom.

Nakon ovog čina Kendi je pitala Čarlija Šina "da li može da probudi oca kako bi joj dao autogram".

Martin Šin je pobjesnio kada je čuo šta je njegov sin uradio, održao mu je predavanje od dva sata o odnosima.

"Stalno sam naglašavao koliko je Kendi prekrasna i kakvu smo sjajnu ponudu dobili za tu cijenu. Izraz njegovog lica govorio mi je da smo nadrljali", piše u knjizi.

Osam godina u celibatu

Pisao je o svojoj borbi sa porocima i nadi da će živjeti bolje. Otkrio je da je osam godina u celibatu.

"O, moj Bože, toliko dugo je s*ks bio jedino što me zanimalo, ili je bio pri vrhu liste prioriteta. I zato sam celibat jednostavno vidio kao neophodan odmor od tih aktivnosti. To ne znači da zatvaram vrata svim opcijama u budućnosti. Ne, apsolutno bih bio spreman za neku vrstu druženja", poručio je Čarli Šin koji se tri puta ženio i ima petoro djece.

Žena.Blic/ MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Čarli Šin

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA