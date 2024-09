"Bio je fin, ali kao polumrtav": Srpkinja glumila u seriji "Dva i po muškarca", otkrila istinu o Čarliju Šinu

Glumica Ana Aleksander je podijelila svoje utiske sa seta serije koju Srbi obožavaju

Serija "Dva i po muškarca" jedna je od omiljenih serija u Srbiji. Iako je Čarli Šin glumio u seriji do 2011. godine, kada je nakon burne svađe s producentom dao otkaz, a zamijenio ga Ešton Kučer, i danas svi kada spomenu ovu seriju, pomisle prvo na problematičnog plejboja kojem život zagorčavaju rođeni brat i bratanac.

Zarađivao je skoro dva miliona dolara po epozodi, a 2015. godine je saopštio da je HIV pozitivan. Njegov burni život je dobro poznat - plaćao je glumce iz filmova za odrasle po 30.000 dolara za noć, konzumirao je narkotike, a jednom prilikom je otkrio i da je "Hiv posljedica burne noći".

"Uvijek sam govorio da treba koristiti kondome. Jedne večeri bio sam previše pijan ili previše smoren i desilo se to što se desilo", rekao je Šin u svojoj ispovesti o HIV-u i dodao da ga ljudi sada vide kao "zaštitno lice HIV-a".

Tada je rekao kako je zbog ove dijagnoze u potpunosti promijenio svoj život, kao i da je sada u celibatu.

"Zbog HIV-a nemam prođu kod žena, i to je u redu. Šalim se na račun svoje dijagnoze jer moram. Inače je svima neprijatno. Iznenadili biste se koliko možete da postignete i da naučite kada ne pokušavate da imate se*s. Se*s je sjajan, ali nikuda neće pobjeći. Ukoliko ga ima, super. Ako ne, nije problem. Imaću više vremena da provedem sa svojim roditeljima" govorio je glumac nakon saznanja da ima opaku bolest.

Tokom dana kada je Čarli bio "Čarli Harper" iz serije "Dva i po muškarca", priliku da sarađuje s njim imala je i glumica Ana Stojanović, poznatija kao Ana Aleksander koja je jednom prilikom otkrila i kako je izgledalo snimanje hit serije.

"Uloga u toj seriji mi je bila prvi posao na televiziji u americi. Uradila sam audiciju za jednu ulogu, a onda sam dobila neku potponu drugačiju. Moram da kažem da mi je to jedna od najmanje interesantnh uloga. To je bio period kada se Čarli Šin zaista puno drogirao i to je imalo svojih posljedica. Taj set je bio nekako jako tužan i veoma tih iako je to bio sitkom. Samo jedan dan se sitkom snima pred živom publikom, a ostatak se snima bez nje. Oni samo montiraju snimke tog smijeha. On je bio fin, ali je bio kao polumrtav. To je bilo vrlo interesantno. Kad smo na sceni on je bio probuđen, kao da mu nije ništa, savršen glumac. Kada završi naglo se i potpuno ugasi i dobije neki beživotni, umorni izraz lica", govorila je Ana u emisiji "Realna priča" na TV Kurir.

