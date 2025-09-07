Glumac Čarli Šin je u Netfliksovom dokumentarcu otkrio detalje za koje javnost nije do sada znala

Izvor: HMP-Berlin/Shutterstock

Čuveni Čarli Harper iz hit serije "Dva i po muškarca", glumac Čarli Šin, objavio je Netfliks dokumentarac u kojem je govorio o svom burnom životu.

U dokumentarcu je otkrio da je potrošio 53.000 dolara na usluge prostitutki, "zvanično", kaže Šin, ali i prvi put priznao da je imao odnose sa muškarcima.



Vidi opis "Imali su snimke, a ja sam plaćao da ćute": Čarli Šin priznao da je imao odnose s muškarcima Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Youtube/printscreen/Two and a Half Men Br. slika: 13 1 / 13 Izvor: YouTube/screenshot/Loose Women Br. slika: 13 2 / 13 Izvor: YouTube/Warner Bros Br. slika: 13 3 / 13 AD Izvor: CBS Collection / Everett / Profimedia Br. slika: 13 4 / 13 Izvor: Printscreen/YouTube Br. slika: 13 5 / 13 Izvor: DFree/Shutterstock Br. slika: 13 6 / 13 AD Izvor: HMP-Berlin/Shutterstock Br. slika: 13 7 / 13 Izvor: Tinseltown/Shutterstock Br. slika: 13 8 / 13 Izvor: Featureflash Photo Agency/Shutterstock Br. slika: 13 9 / 13 AD Izvor: Featureflash Photo Agency/Shutterstock Br. slika: 13 10 / 13 Izvor: Featureflash Photo Agency/Shutterstock Br. slika: 13 11 / 13 Izvor: s_bukley/Shutterstock Br. slika: 13 12 / 13 AD Izvor: Kathy Hutchins/Shutterstock Br. slika: 13 13 / 13

Na pitanje voditelja zašto je ranije ćutao o tome, Šin kaže da je to "došlo sa velikom dozom iznude". Glumac tvrdi da su pojedini imali snimke i slike i da su ga "držali kao taoca".

"Snimali bi, imali bi stvari o meni, osjećao sam da me drže kao taoca. Ipak, nisam se vodio time, ljudi su pričali o svemu i svačemu kada sam ja u pitanju. Razmišljao sam, 'o bože, ako otkrijem to, to je način na koji će me posmatrati".

Pogledajte insert:

Charlie Sheen Recently Confessed He Was Probably a S*x Addict After Spending $53K on Prostitutes, Admits Sleeping With Men: "It Came With Tremendous Amount of Extortion"pic.twitter.com/YmOqu0qGDG — Raphousetv (RHTV) (@raphousetv2)September 5, 2025

"Tako je sve počelo"

Šin je otkrio da se njegovo prvo iskustvo dogodilo dok je bio pod dejstvom teških narkotika, i da se dugo mučio da prihvati svoje postupke. Danas, kaže, više ne bježi od toga:

"Neću da bježim od svoje prošlosti niti da dozvolim da ona upravlja mojim životom", rekao je Šin i dodao da mu je bilo "oslobađajuće da javno govori o ovoj temi".

Vidi opis "Imali su snimke, a ja sam plaćao da ćute": Čarli Šin priznao da je imao odnose s muškarcima Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Kathy Hutchins/Shutterstock Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: s_bukley/Shutterstock Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Featureflash Photo Agency/Shutterstock Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Featureflash Photo Agency/Shutterstock Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Featureflash Photo Agency/Shutterstock Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Tinseltown/Shutterstock Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: HMP-Berlin/Shutterstock Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: DFree/Shutterstock Br. slika: 8 8 / 8

"Oslobađajuće. Dođavola, oslobađajuće, da jednostavno pričam o stvarima. Kao da voz nije uletio kroz zid restorana. Kao da je*eni klavir nije pao s neba. Kao da niko nije ušao u sobu i upucao me“, izjavio je glumac o javnom priznanju da je imao se*s sa muškarcima.

(Mondo)