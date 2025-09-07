logo
"Imali su snimke, a ja sam plaćao da ćute": Čarli Šin priznao da je imao odnose s muškarcima

Glumac Čarli Šin je u Netfliksovom dokumentarcu otkrio detalje za koje javnost nije do sada znala

Čarli Šin priznao odnose sa muškarcima Izvor: HMP-Berlin/Shutterstock

Čuveni Čarli Harper iz hit serije "Dva i po muškarca", glumac Čarli Šin, objavio je Netfliks dokumentarac u kojem je govorio o svom burnom životu.

U dokumentarcu je otkrio da je potrošio 53.000 dolara na usluge prostitutki, "zvanično", kaže Šin, ali i prvi put priznao da je imao odnose sa muškarcima.

Na pitanje voditelja zašto je ranije ćutao o tome, Šin kaže da je to "došlo sa velikom dozom iznude". Glumac tvrdi da su pojedini imali snimke i slike i da su ga "držali kao taoca".

"Snimali bi, imali bi stvari o meni, osjećao sam da me drže kao taoca. Ipak, nisam se vodio time, ljudi su pričali o svemu i svačemu kada sam ja u pitanju. Razmišljao sam, 'o bože, ako otkrijem to, to je način na koji će me posmatrati".

Pogledajte insert:

 "Tako je sve počelo"

Šin je otkrio da se njegovo prvo iskustvo dogodilo dok je bio pod dejstvom teških narkotika, i da se dugo mučio da prihvati svoje postupke. Danas, kaže, više ne bježi od toga:

"Neću da bježim od svoje prošlosti niti da dozvolim da ona upravlja mojim životom", rekao je Šin i dodao da mu je bilo "oslobađajuće da javno govori o ovoj temi".

"Oslobađajuće. Dođavola, oslobađajuće, da jednostavno pričam o stvarima. Kao da voz nije uletio kroz zid restorana. Kao da je*eni klavir nije pao s neba. Kao da niko nije ušao u sobu i upucao me“, izjavio je glumac o javnom priznanju da je imao se*s sa muškarcima.

(Mondo)

Tagovi

Čarli Šin

