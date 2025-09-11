Rat za nasljedstvo Alena Delona: Najmlađi sin tužio brata i sestru, traži poništenje testamenta

Alen-Fabien Delon odlučio je da tuži sestru i brata zbog nasljedstva nakon što je došao u posjed medicinskih dokaza da je njihov otac u trenutku pisanja novog testamenta bio neuračunljiv

Poznato je da odnosi u porodici Alena Delona nisu bili nimalo sjajni prie njegove smrti, ali sada se čini da su sukobi eskalirali nakon što je najmlađi sin čuvenog glumca odlučio da tuži brata i sestru sa namjerom da ospori testament.

Podsjetimo, Alen Delon preminuo je u avgustu prošle godine, a Alen-Fabien Delon (31) je u međuvremenu došao u posjed novih medicinskih dokaza koji navodno potvrđuju da njegov otac u trenutku potpisivanja drugog testamenta više nije bio sposoban za racionalno rasuđivanje.

Zbog toga sada zahtijeva poništenje dokumenta kojim je imovina u potpunosti ostavljena njegovoj sestri Anuški Delon (34).

Ko je bio nasljednik imovine do sada?

Sudska odluka o testamentu zvanično je uručena Entoniju Delonu (60) i Anuški putem sudskog izvršitelja. Drugi testament, potpisan u Ženevi, postao je predmet spora jer u njemu glumac Anušku proglašava jedinim nasljednikom, čime je izmenio prvi testament iz 2015. godine.

U prvobitnom testamentu, vrednost imovine procijenjivana na stotine miliona evra, Delon je podijelio na tri dijela: 50% za Anušku, a po 25% za Entonija i Alen-Fabiena. Iako drugi testament stavlja Anušku kao jedinu nasljednicu, Entoni je i dalje uključen u postupak jer zakon nalaže da svi nasljednici i izvršitelji budu obuhvaćeni kada se traži poništenje testamenta.

Alen-Fabien ne samo da osporava drugi testament, već traži i poništenje donacije iz 2023. godine, kojom je Anuška dobila 51% vlasničkog udijela u kompaniji "Adid" (Alain Delon International Distribution), firmi koja posijeduje Delonov zaštitni znak i prava na korišćenje njegovog lika.

Ročište sljedeće godine

Prvo ročište pred pariskim sudom zakazano je za 9. mart 2026. godine. Alen-Fabien u svom zahtjevu tvrdi da njegov otac poslije moždanog udara iz 2019. godine više nije imao dovoljno mentalne sposobnosti da sastavlja testament ili daje donacije. Kako bi potvrdio svoje tvrdnje, pozvao se na sudsku odluku iz 2024. godine, kojom je Delon stavljen pod pojačano starateljstvo zbog kognitivnih poremećaja.

Osim toga, došao je i do medicinskih izvještaja iz 2019. godine, koji su, kako tvrdi, do tada bili nedostupni čak i ljekarima slavnog glumca.

Tokom 2024. godine francuski mediji su izvještavali da se Delonova deca nalaze u otvorenom sukobu oko nasljedstva. Anuška je isticala da joj pripada 50 odsto imovine, dok su Entoni i Alen-Fabien insistirali na tome da imaju pravo na rezervni dio – po 25 odsto.

Ovo je Anuška koja je većinska nasljednica:

Upravo zbog tih nesuglasica, francuski sud je u aprilu 2024. godine donio odluku da Delon bude stavljen pod starateljstvo, pri čemu je imenovani staratelj dobio ovlašćenja da kontroliše glumčevu imovinu i bankovne račune.

Šta je sa četvrtim nasljednikom?

Pored troje dece uključenih u sudski postupak, Alen Delon je i otac Kristijana Arona Bulonja, koga je dobio sa pevačicom Niko. Ipak, glumac ga nikada nije zvanično priznao, iako ga je majka jedno vrijeme odgajala. Podsećanja radi, Entoni Delon rođen je iz braka sa glumicom Natali Delon, dok su Anuška i Alen-Fabien deca iz Delonove veze sa holandskom manekenkom i novinarkom Rozali van Bremen.