Stiven Sigal stigao u Beograd: Pozirao sa srpskom bogatašicom

Dolazak slavnog glumca nije prošao nezapaženo, budući da je muž srpske bogatašice objavio fotografiju sa njim.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Slavni holivudski glumac Stiven Sigal doputovao je u Beograd, gdje će sredinom ovog mjeseca započeti snimanje novog akcionog trilera "Order Of The Dragon". Premijera ovog filma planirana je za 2026. godinu, a rediteljsku palicu potpisuje nagrađivani hrvatski autor Vjekoslav Katušin.

Kako je najavljeno, snimanje će se odvijati na lokacijama u Beogradu, a sam projekat obećava povratak u "zlatno doba akcije" 80-ih i 90-ih godina, uz impresivnu međunarodnu glumačku ekipu.

Dolazak Sigala nije prošao nezapaženo. Danijela Karić i njen suprug Ivan Mileusnić proveli su vrijeme sa slavnim glumcem, a taj trenutak zabilježili su fotografijom koju su podijelili na Instagramu.

Podsjetimo, Danijela i Ivan u braku su od 2019. godine, imaju dvoje djece i važe za jedan od najskladnijih parova na domaćoj javnoj sceni.

(MONDO)