Slikala se za "Sports ilustrejted" i ima svoj rijaliti: Alkaraz smuvao poznatu plavušu, prije njega bila sa Sinerom?

Autor Vesna Kerkez
Zanimljive informacije o ljubavnom životu Karlosa Alkaraza upravo su isplivale u javnost

Karlos Alkaraz u vezi sa manekenkom Bruks Nejder Izvor: Instagram/brooksnader/Tennis TV screenshot

Karlos Alkaraz, aktuelni šampion US Opena 2025, navodno je u vezi sa manekenkom Bruks Nejder. 

Nejdeova je manekenka koja se nekoliko puta slikala za magazin "Sports ilustrejted", a trenutno se poljavljuje u sopstvenom rijalitiju "Love thy Nader" u kojem je i njena sestra Grejs En.

Ovako izgleda Bruks:

Upravo je Grejs i pokrenula glasine o sestrinoj vezi sa slavnim teniserom, kada je pojavila na Nedjelji mode. "Glasine su istinite", rekla je ona za E!News i dodala:

"To što izlaze je širok pojam, ali dan, on je sada glavna tema". Grejs je rekla i da je Alkazaz bio u prilici da upozna njihove druge dve sestre, ali da ona i dalje čeka svoj red.

Bruks Nejder i Karlos Alkaraz
Izvor: Youtube / E News

"Jedva čekam da se upoznamo, jako je sladak".

Bruks je i ranije bila na meti glasina da je u vezi sa poznatim sportistima- mediji su pisali da je "jurila Toma Brejdija", ali i povezivali sa Janikom Sinerom, a sve opet zbog sestre Grejs, koja je rekla da se "njena sestra viđa sa muškarcem čije se ime rimuje sa 'winner'".

Pogledajte sve sestre navodne djevojke Karlosa Alkaraza:

(MONDO)

