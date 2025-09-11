Od Beča do Moskve: počinje 8. Internacionalni muzički festival "Jesenja sonata"

Banski dvor – Kulturni centar od 6. do 9. oktobra organizuje 8. Internacionalni muzički festival "Jesenja sonata".

Izvor: Borislav Brezo/Banski dvor

Tokom četiri večeri, u Koncertnoj dvorani Banskog dvora nastupiće umjetnici iz Austrije, Belgije, Rusije, Bugarske i Španije.

Program počinje u 20 časova, a ulaznice za svako koncertno veče koštaju 10 KM.

Program festivala:

6. oktobar – gudački kvartet Acies (Austrija)

7. oktobar – ansambl Ataneres uz soliste Pita Swertsa (klavir) i Kurta Bertelsa (saksofon) (Belgija)

8. oktobar – solisti kvarteta Valentin Berlinsky (Rusija)

9. oktobar – pijanista Ljudmil Angelov (Bugarska/Španija)

Kvartet "Acies" ubraja se među najaktivnije austrijske gudačke ansamble i nastupa na prestižnim svjetskim scenama od Tokija do Pariza. Publika ga cijeni zbog preciznosti, energije i saradnje s brojnim vrhunskim muzičarima.

Belgijski ansambl "Ataneres" poznat je po tome što izvodi i klasičan i avangardan repertoar, a dobitnici su više nagrada za promociju savremene muzike. Njihovi solisti, kompozitor i pijanista Pit Swerts te saksofonista Kurt Bertels, međunarodno su priznati izvođači i pedagozi.

Solisti kvarteta "Valentin Berlinsky" iz Moskve predstavljaju novu generaciju ruskih virtuoza, čiji su članovi laureati brojnih međunarodnih takmičenja. Njihov rad obilježen je saradnjom s uglednim solistima i nastupima na prestižnim festivalima.

Završno veče donosi koncert Ljudmila Angelova, pijaniste svjetskog glasa i jednog od najvećih interpretatora Šopenove muzike. Njegova karijera obuhvatila je nastupe na pet kontinenata, a redovan je gost najznačajnijih koncertnih dvorana i festivala.

